Чи є наразі загроза ворожого наступу на Київ: роз'яснення ЗСУ

У ЗСУ розповіли, чи є наразі загроза ворожого наступу на столицю

Наєв запевняє, що наразі триває робота, аби унеможливити повторний наступ окупантів на Київ

Російський диктатор Володимир Путін ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити всю Україну. Про це повідомив Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в ефірі телемарафону.

«Ці шанси (наступу на Київ - ред.) є, звісно. Тому, що він ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити Україну й безпосередньо столицю нашої держави. Вона дійсно перебуває у пріоритетах його злочинних планів», – сказав він.

Проте наразі немає загрози того, що росіяни знову спробують наступати на Київ. Так, накопичення ворогом сил для вторгнення не спостерігається.

«Що буде в подальшому – це все залежить від його (Путіна - ред.) рішень, а також від наявності сил і засобів», – сказав Наєв.

Генерал-лейтенант розповів, що наразі триває робота, аби унеможливити повторний наступ окупантів на Київ. За його словами, військові враховують попередній досвід ведення бойових дій на Київському напрямку і роблять усе необхідне для зміцнення оборони.

«Ми, щоб унеможливити це, враховуючи той досвід ведення бойових дій на Київському напрямку, робимо все необхідне для зміцнення оборони. У цій роботі беруть участь військові адміністрації, населення території. Тому, що спротив населення був одним з основних аспектів, що минула спроба атакувати Київ була невдалою», – сказав він.

Також Наєв порівняв підготовку Києва тепер і перед повномасштабним вторгненням. За його словами, тепер підготовка буде відрізнятися набутим досвідом та допомогою, яку отримує Україна.

«Крім того, завдяки мобілізації створено велику кількість військових частин, які виконують завдання, зокрема й на Київському напрямку», – резюмував Наєв.

Нагадаємо, триває двісті двадцять перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.