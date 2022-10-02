Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи є наразі загроза ворожого наступу на Київ: роз'яснення ЗСУ

Альона Боженко
glavcom.ua
Чи є наразі загроза ворожого наступу на Київ: роз'яснення ЗСУ
У ЗСУ розповіли, чи є наразі загроза ворожого наступу на столицю
фото: AFP

Наєв запевняє, що наразі триває робота, аби унеможливити повторний наступ окупантів на Київ

Російський диктатор Володимир Путін ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити всю Україну. Про це повідомив Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в ефірі телемарафону.

«Ці шанси (наступу на Київ - ред.) є, звісно. Тому, що він ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити Україну й безпосередньо столицю нашої держави. Вона дійсно перебуває у пріоритетах його злочинних планів», – сказав він.

Проте наразі немає загрози того, що росіяни знову спробують наступати на Київ. Так, накопичення ворогом сил для вторгнення не спостерігається.

«Що буде в подальшому – це все залежить від його (Путіна - ред.) рішень, а також від наявності сил і засобів», – сказав Наєв.

Генерал-лейтенант розповів, що наразі триває робота, аби унеможливити повторний наступ окупантів на Київ. За його словами, військові враховують попередній досвід ведення бойових дій на Київському напрямку і роблять усе необхідне для зміцнення оборони.

«Ми, щоб унеможливити це, враховуючи той досвід ведення бойових дій на Київському напрямку, робимо все необхідне для зміцнення оборони. У цій роботі беруть участь військові адміністрації, населення території. Тому, що спротив населення був одним з основних аспектів, що минула спроба атакувати Київ була невдалою», – сказав він.

Також Наєв порівняв підготовку Києва тепер і перед повномасштабним вторгненням. За його словами, тепер підготовка буде відрізнятися набутим досвідом та допомогою, яку отримує Україна.

«Крім того, завдяки мобілізації створено велику кількість військових частин, які виконують завдання, зокрема й на Київському напрямку», – резюмував Наєв.

Нагадаємо, триває двісті двадцять перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: Україна росіяни робота путін наступ населення диктатор ворог військові

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бійці звільнили ще один населений пункт на Херсонщині
ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Херсонщині (відео)
Сьогодні, 12:57
Українські захисники в Торському
ЗСУ розгорнули синьо-жовтий прапор біля села Торське на Донеччині
Сьогодні, 17:15
ЗСУ постійно здобувають нові трофеї
«Трофеї надходять шаленими темпами»: ЗСУ показали, як буксують одразу два танки окупантів
Сьогодні, 17:50

Події в Україні

ЗСУ пояснили, скільки ще ракет мають окупанти та чи вплине мобілізація в РФ на фронт
ЗСУ пояснили, скільки ще ракет мають окупанти та чи вплине мобілізація в РФ на фронт
На Харківщині правоохоронці затримали зв’язківця «ЛНР», якого переховував місцевий житель
На Харківщині правоохоронці затримали зв’язківця «ЛНР», якого переховував місцевий житель
Має бути договір. Генерал ЗСУ розповів, як закінчиться війна
Має бути договір. Генерал ЗСУ розповів, як закінчиться війна
Кулеба обговорив з Гроссі викрадення рашистами гендиректора ЗАЕС
Кулеба обговорив з Гроссі викрадення рашистами гендиректора ЗАЕС
Чи є наразі загроза ворожого наступу на Київ: роз'яснення ЗСУ
Чи є наразі загроза ворожого наступу на Київ: роз'яснення ЗСУ
Новий український корвет «Гетьман Іван Мазепа» спущено на воду в Туреччині (фото)
Новий український корвет «Гетьман Іван Мазепа» спущено на воду в Туреччині (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд Україні
63K
Вступ України до НАТО. Дев’ять країн опублікували спільну заяву
44K
Рашисти на Херсонщині закопують невідомі контейнери. «Південь» роз’яснив ситуацію (відео)
30K
«Ливан наш»: нардеп Тищенко знову осоромився
29K
Біля посольства Росії скоєно напад на журналістку «Главкома» (відео)
21K
«Вітаю з фейкорендумом»: актор спародіював розмову Лукашенка та Путіна (відео)

Новини

П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Сьогодні, 21:00
Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
Вчора, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
Вчора, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
30 вересня, 21:15
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
30 вересня, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
30 вересня, 07:19

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту