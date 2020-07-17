Петиція щодо відставки Зеленського набрала необхідні голоси у рекордний термін



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Володимир Зеленський обіцяв піти у відставку, якщо порушить закон

За неповні 10 днів петиція за відставку Зеленського набрала понад 25000 голосів

Петиція за відставку Володимира Зеленського з посади президента України, через порушення закону, набрала необхідну кількість голосів.

Про це йдеться на сайті президента.

Зазначимо, що ця петиція з вимогою до глави держави Володимира Зеленського подати у відставку через порушення ним закону з'явилася лише 8 липня. І сьогодні, 17 липня, коли до завершення збору голосів залишилося ще 83 дні, вона вже набрала необхідні 25000 голосів підтримки.

«18 квітня 2019 року в програмі «Право на владу» Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон. Цим він обнадіяв і здобув підтримку 73% виборців у другому турі, який пройшов через чотири дні після тієї заяви. 7 липня 2020 року президент Володимир Зеленський зізнався, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення ОВДП і цим порушив закон «Про запобігання корупції», – нагадує автор петиції.

«Ми, що підписалися нижче, закликаємо президента Володимира Зеленського виконати свою передвиборчу обіцянку і подати у відставку з посади президента України через порушення закону!.. Або визнати, що за чотири дні до другого туру він збрехав своїм виборцям», – мовиться у зверненні.