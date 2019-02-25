Захист Замани пропонує віддати його закордонний паспорт на зберігання до ГПУ



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Захист Замани пропонує віддати його закордонний паспорт на зберігання до ГПУ Фото: Укрінформ

Прокурор просить для Замани тримання під вартою

Печерський райсуд Києва оголосив технічну перерву у судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у державній зраді колишньому керівнику Генштабу ЗСУ Володимиру Замані.

У своєму виступі сторона захисту відзначила, що попри тяжкість інкримінованої статті (Замані вручено підозру у державній зраді, згідно з ч.1 ст.111 КК України).), сторона обвинувачення не надала достатніх доказів щодо необхідності тримання під вартою їх підзахисного.

«Згідно ч.2 ст 177 Кримінально процесуального кодексу підставою застосування будь-якого запобіжного заходу, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії по перешкоджанню кримінального провадження, передбачений ч.1 статті 177 Кримінально-процесуального кодексу України», - заявили адвокати.

Серед ризиків, які наводить прокуратура суду, зокрема, перераховані наступні: може переховуватись від органів досудового слідства; перешкоджати досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні; незаконно впливати на свідків; продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення та знищити докази у кримінальній справі.

На думку адвокатів, припущення без доказів не можуть слугувати аргументом у виборі запобіжної міри.

«Є стаття 62 Конституції, яка говорить, що підозра не може ґрунтуватись на припущеннях, а в даному випадку ми бачимо саме припущення сторони обвинувачення. Єдиний доказ, який надала сторона обвинувачення, це те, що Замана має закордонний паспорт», - зазначили адвокати.

Сторона захисту запропонувала віддати на тимчасове зберігання закордонний паспорт Замани, аби унеможливити його спробу виїхати за кордон.

Нагадаємо, вранці 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Заману затримали через реформу структури ЗСУ, яка «фактично готувала анексію Криму та «Новоросії».

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що суд над Заманою буде відкритим. Затриманого доправили до Печерського районного суду. Засідання було перенесене на 19:00.

Як відомо, Володимир Замана обіймав посади командувача Військово-морських сил ЗСУ, а також начальника Генерального штабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.

Джерело: Укрінформ