Справу Савченко й Рубана розглядатиме Солом’янський суд Києва



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Рубана й Савченко обвинувачують у підготовці терактів і державного перевороту

До цього провадження мав розглядати Чернігівський районний суд Чернігівської області

Справу народного депутата Надії Савченко й екс-керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана розглядатиме Солом’янський районний суд Києва.

Відповідне рішення ухвалив Верховний суд.

До цього провадження мав розглядати Чернігівський районний суд Чернігівської області. Туди розгляд перенесли зі Слов’янська, оскільки більшість свідків у цій справі або живуть у цьому місті, або ж їм зручніше доїжджати до нього.

1 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що справу Савченко та Рубана хочуть перевести у Чернігів, бо там живуть більшість свідків.

Раніше прокуратура подала клопотання до Верховного суду щодо передачі справи депутата Верховної ради Надії Савченко та колишнього керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана до Чернігова. До цього справу перевели у Слов'янськ.

Сторона захисту просила перевести розгляд справи в Печерський райсуд Києва.

Раніше повідомлялося, що справу народного депутата України Надії Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана передали в Слов'янський міськрайонний суд Донецької області.

Напередодні, 29 січня, була визначена колегія суддів на чолі з Сергієм Проніним, які розглядають справу.

Раніше суд зобов'язав Савченко та Рубана ознайомитися з матеріалами справи до 20 січня

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 2 серпня 2018 року заявив, що під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва. 8 березня минулого року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».

Джерело: Радіо Свобода