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    Новини

    На Запоріжжі старший інспектор колонії постачав наркотики засудженим

    • Розсилка
    На Запоріжжі старший інспектор колонії постачав наркотики засудженим

    Гроші старший інспектор отримував від родичів та знайомих засуджених на банківську картку

    Співробітники Служби безпеки України викрили старшого інспектора відділу нагляду безпеки однієї з виправних колоній Запорізької області на систематичному постачанні засудженим наркотиків.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що капітан внутрішньої служби майже щодня проносив до виправного закладу наркотики та заборонені до обігу в установі предмети і збував їх ув’язненим.

    Він також за грошову винагороду «забезпечував» покращення умов утримання засуджених. Гроші старший інспектор отримував від родичів та знайомих засуджених на банківську картку. Сума хабара за кожну «передачу» становила від п’ятиста до трьох тисяч гривень.

    Співробітники СБ України задокументували кілька епізодів протиправної діяльності зловмисника. Правоохоронці затримали посадовця при черговій спробі передачі «посилки» засудженим.

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    На Запоріжжі старший інспектор колонії постачав наркотики засудженим
    На Запоріжжі старший інспектор колонії постачав наркотики засудженим
    Фото: СБУ

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочинів та обрання запобіжного заходу.

    Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з прокуратурою у взаємодії з оперативниками кримінально-виконавчої служби. 

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