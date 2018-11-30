Вбивство Гандзюк: мер Херсона і подруга активістки заявили, що бояться за своє життя



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Володимир Миколаєнко Фото: korrespondent.net

Слідча комісія провела засідання у Херсоні

У четвер, 29 листопада, під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по справі про вбивство Катерини Гандзюк мер Херсона Володимир Миколаєнко і подруга загиблої Інна Зелена заявили про побоювання за своє життя.

Про це на своєму Telegram каналі повідомив нардеп Мустафа Найєм.

«Чесно кажучи, це легкий сюр. У Херсоні, під час засідання ТСК відразу двоє людей під камери і в присутності керівництва правоохоронних органів області (СБУ, ГПУ, НПУ) повідомили, що вони бояться за своє життя і здоров'я, а також за життя і здоров'я близьких - мер Херсона Володимир Миколаєнко і заввідділом сектору по роботі зі ЗМІ міськради, близька подруга Катерини Гандзюк Інна Зелена», - написав Найєм.

Також він пообіцяв пізніше опублікувати інші подробиці засідання ТСК.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство. Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що очікує від заарештованих організаторів нападу на Гандзюк відомостей щодо його замовників.

Нардеп Антон Геращенко заявив, що організатору вбивства Гандзюк «світить» довічне, якщо він не здасть замовника.

Глава Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозапис із свідченнями і слідчим експериментом у справі про напад на Гандзюк.

Джерело: Апостроф