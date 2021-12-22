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    Жертвами ожеледиці в Києві за два дні стали півтори сотні людей

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    Пішоходи травмуються під час падіння на слизькій дорозі - Жертвами ожеледиці в Києві за два дні стали півтори сотні людей
    Пішоходи травмуються під час падіння на слизькій дорозі
    фото з відкритих джерел

    Серед травмованих через ожеледицю є діти

    За два дні, 20-21 грудня, в Києві через ожеледицю травмувалося 150 людей. Про це повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Наталія Вишневська в коментарі УНН.

    «За 20 грудня через ожеледицю травмувалося 15 людей. За 21 грудня 128 дорослих та 7 дітей», – сказала вона.

    Як відомо, в Києві 20 і 21 грудня сніжило. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, від початку снігопаду в Києві випало 5,8 мм опадів, середня висота снігового покриву на ранок 21 грудня дорівнювала 11 см.

    Із 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

    22 грудня в Києві вночі до 12 градусів морозу, вдень близько -8 градусів. На дорогах ожеледиця.

    Крім ожеледиці, киянам загрожує ще одна небезпека – крижані бурульки на дахах будівель. Рятувальники закликають мешканців міста бути обережними.

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    Теги: прогноз погоди Київ кияни снігопад негода
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    Жертвами ожеледиці в Києві за два дні стали півтори сотні людей