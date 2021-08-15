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    На Херсонщині психічно хворий чоловік вбив поліцейського і поранив медика

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    Колеги висловлюють співчуття родині загиблого поліцейського - На Херсонщині психічно хворий чоловік вбив поліцейського і поранив медика
    Колеги висловлюють співчуття родині загиблого поліцейського
    Фото: Херсонська поліція/ Facebook

    Поліцейський і лікар прибули на виклик матері хворого

    Про вбивство у Facebook повідомила пресслужба поліції Херсонської області.

    За словами начальника обласного главку поліції Олександра Прокудіна, близько сьомої ранку у швидку та поліцію зателефонувала мешканка села Веселе та повідомила, що у її 44-річного сина, який перебуває на обліку, сталося різке загострення психічної хвороби.

    Жінка також зазначила, що встигла замкнути сина в літній кухні.

    Коли поліцейський та медпрацівник зайшли на подвір'я, чоловік, виламавши двері, із ножем у руках вибіг назовні та завдав ножові поранення фельдшеру та 43-річному поліцейському.

    Старший сержант поліції Олексій Кустов по дорозі в лікарню помер, життю медпрацівника загрози немає.

    Нападника затримали. Попередня кваліфікація – ст. 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

    Чоловіку у разі визнання осудним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

    Нагадаємо, у Київській області правоохоронці викрили причетних до засмічення понад 10 гектарів землі в Обухівському, Білоцерківському та Броварському районах. Правоохоронці порушила за цим фактом кримінальну справу.

    Теги: Національна поліція України вбивство чоловік
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    На Херсонщині психічно хворий чоловік вбив поліцейського і поранив медика