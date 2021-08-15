На Херсонщині психічно хворий чоловік вбив поліцейського і поранив медика

Поліцейський і лікар прибули на виклик матері хворого

Про вбивство у Facebook повідомила пресслужба поліції Херсонської області.

За словами начальника обласного главку поліції Олександра Прокудіна, близько сьомої ранку у швидку та поліцію зателефонувала мешканка села Веселе та повідомила, що у її 44-річного сина, який перебуває на обліку, сталося різке загострення психічної хвороби.

Жінка також зазначила, що встигла замкнути сина в літній кухні.

Коли поліцейський та медпрацівник зайшли на подвір'я, чоловік, виламавши двері, із ножем у руках вибіг назовні та завдав ножові поранення фельдшеру та 43-річному поліцейському.

Старший сержант поліції Олексій Кустов по дорозі в лікарню помер, життю медпрацівника загрози немає.

Нападника затримали. Попередня кваліфікація – ст. 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Чоловіку у разі визнання осудним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Київській області правоохоронці викрили причетних до засмічення понад 10 гектарів землі в Обухівському, Білоцерківському та Броварському районах. Правоохоронці порушила за цим фактом кримінальну справу.