На Буковині водій маршрутки виштовхав учасника АТО з салону (фото)

За бійця заступилася пасажирка, яку водій автобуса також відмовився обслуговувати

Військовий мав право на пільговий проїзд, проте водій рейсу Горбівці-Глибока на Буковині відмовився везти хлопця безкоштовно. Про це написала у соцмережі одна з пасажирок.

Жінка, яка вирішила заступитися за бійця, й сама отримала на горіхи від кермувальника автобуса. «Я його (військового – ред.) покликала в автобус, в той час дочка моєї знайомої подала водію 20 гривень, щоб оплатити проїзд учасника АТО, він взяв гроші. Я почала казати, що ті хто воював мають безоплатній проїзд, на що водій відповів, що його туди не посилав, почалася перепалка, водій зупинив автобус і почав мене виганяти з нього», – пояснює авторка допису.

Жінка, все ж, доїхала до місця призначення, вислухавши від водія образи і погрози, мовляв «ноги її більше не буде в автобусі».

«Знаєте, що зробив водій: скасував обідній рейс у село, а це і є останній рейс і людям прийшлося добиратися попутнім транспортом до села», – бідкається пасажирка.

Як виявилось, горе-водій на ім'я Алергуш Аурел свідомо відмовляв пільговикам у проїзді, адже на той момент учасник АТО був не першим «вигнанцем» з цього автобусу. Перед цим інцидентом кермувальник відмовився брати в салон людину з інвалідністю, яка також мала б скористатися безкоштовним проїздом.

Учасника АТО, якого намагалися вигнати з салону маршрутки, звати Ігор Бажан. Хлопцю 20 років, зазначає у дописі користувачка. І дякує йому за те, що захищає країну від окупанта.

Нагадаємо, очільниця Мінветеранів покладає на медіа відповідальність за «створення у суспільстві негативного образу ветеранів» і визнає, що головна соціальна і психологічна робота міністерства з ветеранами ще попереду.

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