Суд арештував житлові комплекси Войцеховського (список)
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Список незаконних будівництв різного ступеня готовності налічує 40 об'єктів
Печерський суд Києва за клопотанням слідчого відділу Нацполіціі заарештував 14 нерухомих об'єктів компанії «Укогруп», яку пов'язують з київським забудовником Анатолієм Войцеховьским. Відповідне рішення опубліковано в Єдиному судовому реєстрі.
Згідно з розслідуванням поліції, фактичний керівник Укогруп в період з 2011 по 2014 рік організував злочинну групу, яка самовільно займала земельні ділянки та почала їх забудову житловими будинками і торгово-офісними центрами.
Також фігурантів справи звинувачують в ухиленні від сплати податків, привласненні чужого майна, видачі підроблених документів і зловживанні службовим становищем.
Список незаконних будівництв різного ступеня готовності налічує 40 об'єктів. На 14 з них суд наклав арешт і передав в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.
Під арештом опинилися:
- ЖК «Нова Хвиля», вул. Харківське шосе, 15-А;
- ЖК «Милославський», вул. Милославська, 31-В;
- ЖК «Совські ставки», вул. Кіровоградська, 70;
- Відділ продажів ЖК «Совські ставки»;
- ЖК «Синьоозерний» на перетині проспектів Правди і Гонгадзе;
- Відділ продажів ЖК «Синьоозерний»;
- Офісний центр «Домініон» по вул. Ушинського, 40;
- ЖК «Флагман» по вул. Лобачевського, 7;
- ЖК «Родинний затишок» по бульвару Гашека, 20,22,24;
- ЖК «Олімпійське містечко», ЖК «Панорамне містечко», ЖК «Панорамний» (зараз - Деміївський квартал) по вул. Ракетної, 24;
- ЖК «Східна Брама» по вул. Світлої, 3;
- Відділ продажів ЖК «Східна Брама»;
- ЖК «Сосновий бір» по вул. Олевської;
- ЖК «Науковий» по вул. Петропавлівській, 40.
Бізнесмен Анатолій Войцеховський працював на київському ринку нерухомості з 2004 року. Його проектами займалася група Укогруп, яка реалізувала понад 40 проектів в Києві. Як правило, всі будинки будувалися без повного пакета дозвільних документів - прав на земельну ділянку, дозволу на будівництво, а будівлі найчастіше вводилися в експлуатацію за рішенням суду.
Влітку 2016 року Войцеховському повідомили про підозру за фактом створення організованого злочинного угрупування для самовільного захоплення земельної ділянки по вулиці Закревського, 42 і будівництва ЖК «Перлина Троєщини», а також заволодіння під час цього будівництва коштами громадян на суму 2,6 млн гривень.
Влітку минулого року Київрада затвердила Детальний план території, який дозволив легалізувати ЖК «Перлина Троєщини» забудовника Войцеховського.
Джерело: Ліга.net