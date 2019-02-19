Суд арештував житлові комплекси Войцеховського (список)



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ЖК «Совські ставки» передано в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів

Список незаконних будівництв різного ступеня готовності налічує 40 об'єктів

Печерський суд Києва за клопотанням слідчого відділу Нацполіціі заарештував 14 нерухомих об'єктів компанії «Укогруп», яку пов'язують з київським забудовником Анатолієм Войцеховьским. Відповідне рішення опубліковано в Єдиному судовому реєстрі.

Згідно з розслідуванням поліції, фактичний керівник Укогруп в період з 2011 по 2014 рік організував злочинну групу, яка самовільно займала земельні ділянки та почала їх забудову житловими будинками і торгово-офісними центрами.

Також фігурантів справи звинувачують в ухиленні від сплати податків, привласненні чужого майна, видачі підроблених документів і зловживанні службовим становищем.

Список незаконних будівництв різного ступеня готовності налічує 40 об'єктів. На 14 з них суд наклав арешт і передав в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Під арештом опинилися:

ЖК «Нова Хвиля», вул. Харківське шосе, 15-А;

ЖК «Милославський», вул. Милославська, 31-В;

ЖК «Совські ставки», вул. Кіровоградська, 70;

Відділ продажів ЖК «Совські ставки»;

ЖК «Синьоозерний» на перетині проспектів Правди і Гонгадзе;

Відділ продажів ЖК «Синьоозерний»;

Офісний центр «Домініон» по вул. Ушинського, 40;

ЖК «Флагман» по вул. Лобачевського, 7;

ЖК «Родинний затишок» по бульвару Гашека, 20,22,24;

ЖК «Олімпійське містечко», ЖК «Панорамне містечко», ЖК «Панорамний» (зараз - Деміївський квартал) по вул. Ракетної, 24;

ЖК «Східна Брама» по вул. Світлої, 3;

Відділ продажів ЖК «Східна Брама»;

ЖК «Сосновий бір» по вул. Олевської;

ЖК «Науковий» по вул. Петропавлівській, 40.

Бізнесмен Анатолій Войцеховський працював на київському ринку нерухомості з 2004 року. Його проектами займалася група Укогруп, яка реалізувала понад 40 проектів в Києві. Як правило, всі будинки будувалися без повного пакета дозвільних документів - прав на земельну ділянку, дозволу на будівництво, а будівлі найчастіше вводилися в експлуатацію за рішенням суду.

Влітку 2016 року Войцеховському повідомили про підозру за фактом створення організованого злочинного угрупування для самовільного захоплення земельної ділянки по вулиці Закревського, 42 і будівництва ЖК «Перлина Троєщини», а також заволодіння під час цього будівництва коштами громадян на суму 2,6 млн гривень.

Влітку минулого року Київрада затвердила Детальний план території, який дозволив легалізувати ЖК «Перлина Троєщини» забудовника Войцеховського.

Джерело: Ліга.net