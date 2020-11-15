  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві новенька Skoda провалилась у яму

    • Розсилка
    Постраждала лише автівка&nbsp; - У Києві новенька Skoda провалилась у яму
    Постраждала лише автівка 
    Фото: dtp.kiev.ua

    Комунальники залишили яму без огорожі

    Ввечері 15 листопада у Києві на Позняках сталась аварія.

    Як повідомляє портал dtp.kiev.ua, новенький автомобіль Skoda Octavia провалився в яму, яку недбало залишили комунальні служби без загородження.

    Інцидент стався за адресою вулиця Срібнокільська, 16а.

    «Дивом без постраждалих», - йдеться в повідомленні.

    Більше подробиць щодо події наразі нема.

    До слова, 28 жовтня у Києві під час ремонтних робіт на колекторі постраждали три працівники Київводоканалу. Один з них помер у реанімації, інший – перебуває у лікарні, ще один працівник – лікується вдома.

    Столичне управління ДСНС повідомляло, що співробітників Київводоканалу під час ремонтних робіт було змито великим напором холодної води.

    Наразі триває службове розслідування, що має встановити обставини і причини надзвичайної ситуації, що сталась на Новодарницькому колекторі і в результаті якої постраждали три співробітники Київводоканалу.

     

     

    Теги: Київ автомобіль аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies