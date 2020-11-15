У Києві новенька Skoda провалилась у яму

Комунальники залишили яму без огорожі

Ввечері 15 листопада у Києві на Позняках сталась аварія.

Як повідомляє портал dtp.kiev.ua, новенький автомобіль Skoda Octavia провалився в яму, яку недбало залишили комунальні служби без загородження.

Інцидент стався за адресою вулиця Срібнокільська, 16а.

«Дивом без постраждалих», - йдеться в повідомленні.

Більше подробиць щодо події наразі нема.

До слова, 28 жовтня у Києві під час ремонтних робіт на колекторі постраждали три працівники Київводоканалу. Один з них помер у реанімації, інший – перебуває у лікарні, ще один працівник – лікується вдома.

Столичне управління ДСНС повідомляло, що співробітників Київводоканалу під час ремонтних робіт було змито великим напором холодної води.

Наразі триває службове розслідування, що має встановити обставини і причини надзвичайної ситуації, що сталась на Новодарницькому колекторі і в результаті якої постраждали три співробітники Київводоканалу.