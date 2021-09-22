Майже половина українців вже мають антитіла від коронавірусу – медик

Закриття шкіл на період епідемії – не вихід, вважає Комаровський

Закриття шкіл на період епідемії – не вихід, до того ж в Україні понад третина населення вже має антитіла від коронавірусу. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомив доктор Євген Комаровський.

Комаровський зазначив, що у світі є: шведський варіант проходження епідемії коронавірусу – коли можна практично все; європейський варіант – коли не можна нічого; і український варіант – коли за законом нічого не можна, але насправді все можна.

«У нас як мінімум 40-45% населення України має вже антитіла, плюс вакцинація 10 млн осіб, плюс якщо ми будемо продовжувати вакцинацію, зрештою, точно через пів року – рік прийдемо до того, що у кожного громадянина будуть антитіла. Тому зараз треба не угробити економіку, не угробити дітей без освіти, не втратити те, що є – лікарів, вчителів. Треба просто вкладати гроші в допомогу», – зазначив медик.

Комаровський також нагадав, що в Україні вікова категорія від 70 років активно не бере участь у кампанії з вакцинації. За його даними, людей, вік яких від 20 до 35 років, на сьогодні в Україні щеплено значно більше. Комаровський вважає, що пенсіонерів варто заохочувати йти на вакцинацію матеріально. Наприклад, виділяючи винагороду, якщо пенсіонер отримає обидві дози вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, як захистити дитину від штаму «Дельта».

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