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    Україна перейшла у «жовту» зону карантину: головні зміни

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    Від 23 вересня по всій країні діятимуть обмеження відповідно до &laquo;жовтого&raquo; рівня карантину - Україна перейшла у «жовту» зону карантину: головні зміни
    Від 23 вересня по всій країні діятимуть обмеження відповідно до «жовтого» рівня карантину
    Фото: glavcom.ua

    Залишаються обов'язковими носіння масок у закладах і громадському транспорті

    «Жовта» зона карантину в Україні почала діяти. Відсьогодні вся країна житиме за новими правилами – з привілеями для вакцинованих. Правила цієї зони не передбачають обмежень для транспорту і не обмежують за часом роботу закладів.

    Напередодні уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про продовження дії адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року. Це означає, що карантинні обмеження будуть ухвалюватися в залежності від показників госпіталізацій, смертності та захворюваності у кожній області окремо. У цілому, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що навантаження на систему охорони здоров’я поки що контрольоване.

    Від 23 вересня по всій країні діятимуть обмеження відповідно до «жовтого» рівня карантину

    • школи, дитсадки та виші працюють за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою;
    • заборонені масові заходи за участю понад однієї людини на 4 кв. метра площі території або з наповненістю залів більше двох третин місць у кожному окремому залі;
    • не більше чотирьох осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
    • кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
    • спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть при обмеженні кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

    При цьому обмеження не діятимуть, якщо 80% учасників, організаторів заходів або працівників закладів мають принаймні одне щеплення від коронавірусу або негативний ПЛР або експрес-тест (діє 72 години). Підтвердити вакцинацію можна буде за допомогою covid-сертифіката.

    Також залишаються обов'язковими носіння масок в закладах і громадському транспорті, а також дотримання дистанції в 1,5 метра.

    Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

    Тим часом Львівщина розгортає додаткові стаціонари для ковід-хворих.

    До слова, очільник МОЗ каже, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.

    Як вже відомо, карантин в Україні продовжено до Нового року.

    До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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    Теги: лікар карантин щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    Україна перейшла у «жовту» зону карантину: головні зміни