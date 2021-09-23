Україна перейшла у «жовту» зону карантину: головні зміни

Від 23 вересня по всій країні діятимуть обмеження відповідно до «жовтого» рівня карантину

Залишаються обов'язковими носіння масок у закладах і громадському транспорті

«Жовта» зона карантину в Україні почала діяти. Відсьогодні вся країна житиме за новими правилами – з привілеями для вакцинованих. Правила цієї зони не передбачають обмежень для транспорту і не обмежують за часом роботу закладів.

Напередодні уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про продовження дії адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року. Це означає, що карантинні обмеження будуть ухвалюватися в залежності від показників госпіталізацій, смертності та захворюваності у кожній області окремо. У цілому, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що навантаження на систему охорони здоров’я поки що контрольоване.

Від 23 вересня по всій країні діятимуть обмеження відповідно до «жовтого» рівня карантину

школи, дитсадки та виші працюють за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою;

працюють за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою; заборонені масові заходи за участю понад однієї людини на 4 кв. метра площі території або з наповненістю залів більше двох третин місць у кожному окремому залі;

за участю понад однієї людини на 4 кв. метра площі території або з наповненістю залів більше двох третин місць у кожному окремому залі; не більше чотирьох осіб за столиком в закладі громадського харчування , а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра; кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі; спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть при обмеженні кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

При цьому обмеження не діятимуть, якщо 80% учасників, організаторів заходів або працівників закладів мають принаймні одне щеплення від коронавірусу або негативний ПЛР або експрес-тест (діє 72 години). Підтвердити вакцинацію можна буде за допомогою covid-сертифіката.

Також залишаються обов'язковими носіння масок в закладах і громадському транспорті, а також дотримання дистанції в 1,5 метра.

Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Тим часом Львівщина розгортає додаткові стаціонари для ковід-хворих.

До слова, очільник МОЗ каже, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.

Як вже відомо, карантин в Україні продовжено до Нового року.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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