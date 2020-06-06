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    Суспільство

    6 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    6 червня в Україні відзначається професійне свято тих, хто часом ризикує своїм життям заради вашої ранкової стрічки новин - 6 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    6 червня в Україні відзначається професійне свято тих, хто часом ризикує своїм життям заради вашої ранкової стрічки новин

    Українці сьогодні відзначають Троїцьку батьківську суботу та День журналіста

    6 червня в Україні відзначається День журналіста. В цей день вітають працівників ЗМІ, які, часом ризикуючи своїм життям, добувають інформацію і розповідають про неї мільйонам людей, пояснюють складні явища доступними словами і щодня фіксують факти, за якими наступні покоління будуть вчити історію.

    Також сьогодні відзначається Троїцька поминальна субота. Православна церква закликає в цей день здійснювати поминання, щоб благодать Святого Духа очистила душі покійних від гріхів. У цей день живі моляться за упокій душ покійних і за спасіння їх в Царстві Христовому.

    Народні прикмети на 6 червня:

    • Ясне сонце - літо буде врожайним;
    • На небі багато птахів - чекай гарної погоди;
    • Птахи низько літають - будуть сильні дощі влітку;
    • Багато комарів - буде посуха в липні.

    Що не можна робити 6 червня

    • Не можна лаятися і лихословити;
    • Заборонено бажати іншим людям зла;
    • Не можна займатися важкою домашньою роботою.

    У кого іменини 6 червня?

    Іменини сьогодні святкують Іван, Каллінік, Маркіяна, Мелетій, Микита, Семен, Серапіон, Степан (Стефан), Фавст, Федір, Олена, Павлина, Норберт, Антон, Антоніна.

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