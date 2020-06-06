6 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Українці сьогодні відзначають Троїцьку батьківську суботу та День журналіста
6 червня в Україні відзначається День журналіста. В цей день вітають працівників ЗМІ, які, часом ризикуючи своїм життям, добувають інформацію і розповідають про неї мільйонам людей, пояснюють складні явища доступними словами і щодня фіксують факти, за якими наступні покоління будуть вчити історію.
Також сьогодні відзначається Троїцька поминальна субота. Православна церква закликає в цей день здійснювати поминання, щоб благодать Святого Духа очистила душі покійних від гріхів. У цей день живі моляться за упокій душ покійних і за спасіння їх в Царстві Христовому.
Народні прикмети на 6 червня:
- Ясне сонце - літо буде врожайним;
- На небі багато птахів - чекай гарної погоди;
- Птахи низько літають - будуть сильні дощі влітку;
- Багато комарів - буде посуха в липні.
Що не можна робити 6 червня
- Не можна лаятися і лихословити;
- Заборонено бажати іншим людям зла;
- Не можна займатися важкою домашньою роботою.
У кого іменини 6 червня?
Іменини сьогодні святкують Іван, Каллінік, Маркіяна, Мелетій, Микита, Семен, Серапіон, Степан (Стефан), Фавст, Федір, Олена, Павлина, Норберт, Антон, Антоніна.