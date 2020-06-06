6 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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6 червня в Україні відзначається професійне свято тих, хто часом ризикує своїм життям заради вашої ранкової стрічки новин

Українці сьогодні відзначають Троїцьку батьківську суботу та День журналіста

6 червня в Україні відзначається День журналіста. В цей день вітають працівників ЗМІ, які, часом ризикуючи своїм життям, добувають інформацію і розповідають про неї мільйонам людей, пояснюють складні явища доступними словами і щодня фіксують факти, за якими наступні покоління будуть вчити історію.

Також сьогодні відзначається Троїцька поминальна субота. Православна церква закликає в цей день здійснювати поминання, щоб благодать Святого Духа очистила душі покійних від гріхів. У цей день живі моляться за упокій душ покійних і за спасіння їх в Царстві Христовому.

Народні прикмети на 6 червня:

Ясне сонце - літо буде врожайним;

На небі багато птахів - чекай гарної погоди;

Птахи низько літають - будуть сильні дощі влітку;

Багато комарів - буде посуха в липні.

Що не можна робити 6 червня

Не можна лаятися і лихословити;

Заборонено бажати іншим людям зла;

Не можна займатися важкою домашньою роботою.

У кого іменини 6 червня?

Іменини сьогодні святкують Іван, Каллінік, Маркіяна, Мелетій, Микита, Семен, Серапіон, Степан (Стефан), Фавст, Федір, Олена, Павлина, Норберт, Антон, Антоніна.