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«Хрещатик» не для всіх. Зйомки шоу в метро викликали сварку серед киян

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Хрещатик» не для всіх. Зйомки шоу в метро викликали сварку серед киян
Для зйомок на станції «Хрещатик» збудували сцену
фото з відкритих джерел

Владі слід працювати над тим, аби станція «Хрещатик» знову запрацювала для пасажирів, вважають містяни

Суперфінал вокального шоу «Голос країни» відбудеться у метрополітені. Для зйомок на станції «Хрещатик» збудували сцену. Така підготовка викликала неоднозначну реакцію серед киян. «Станція метро «Хрещатик» зачинена не для всіх», пишуть вони в мережі.

«Хрещатик» не для всіх. Зйомки шоу в метро викликали сварку серед киян фото 1

З одного боку, шоу та розваги потрібні навіть у час війни. З іншого, станція з лютого не функціонує як важливий вузол, тут неможливо зробити пересадку, і ще створює незручності містянам.

«Попри те, що станцію як локацію готують для використання лише під час сьогоднішнього фіналу, а сцена живиться з власних автономних генераторів, негативні емоції киян зрозумілі. Питання не у конкретному шоу, а у тому, що станція з лютого не функціонує як важливий пересадочний вузол. Дивлячись на збільшену тривалість поїздів та необхідність робити дві пересадки, іншої реакції годі було очікувати», – написав політолог Ігор Чаленко.

«Виглядає так, що у киян забрали право на вільне пересування містом і це вже не «тимчасові незручності», а загарбання важливого транспортного вузла для користування у власних інтересах на постійній основі. Кому це потрібно і для чого? Зрозуміло, що не просто так у столичній підземці проводять зйомки цієї надважливої для країни програми у військовий час. Взагалі, цікаво хто саме погоджує ці зйомки і чим аргументує повне вилучення для проїзду в метро зупинок «Хрещатик» і «Майдан Незалежності»? – пише Юлія Полібіна.

«Хрещатик» не для всіх. Зйомки шоу в метро викликали сварку серед киян фото 2

На думку киян, міській владі слід працювати над тим, аби станція «Хрещатик» знову запрацювала для пасажирів. А шоу можна знімати в метро і на інших локаціях. У мережі знайшлися як прихильники, так і противники зйомок «Голосу» підземці:

  • «Справедливості заради, станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» не можуть функціонувати за прямим призначенням з об'єктивних причин. Але оці концерти й шоу є просто знущанням з киян. До того ж, часто виконавці і колективи, що отримують доступ до цих «залів», у більшості афільовані з одним інформаційним ресурсом і товариськими зв'язками з певними посадовими особами».
  • «Дуже незручно без переходу, і без виходу пішки до роботи телющитися по кілька кілометрів по центру, де немає наземного транспорту… хай би ті шоу грець ухопив!».
  • «Мені здається, все це використання станції «Майдан» спрямоване на те, щоб справляти враження на міжнародних партнерів, які щодо напруженої ситуації в Україні не повинні розслаблятися. Тому хай використовують».
  • «Не заважайте заробляти бабло».

Підписники «Голосу країни» в Інстаграм залишають на сторінці невдоволені відгуки.  Команда проекту «Голос країни» відповіла на критику в коментарях: «Ця станція метро офіційним указом закрита з перших місяців війни, а також стала значним місцем зустрічі киян, проведення подій і навіть запису інтерв'ю президента».

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Теги: Хрещатик сцена скандал метро

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