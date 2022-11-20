«Хрещатик» не для всіх. Зйомки шоу в метро викликали сварку серед киян

Владі слід працювати над тим, аби станція «Хрещатик» знову запрацювала для пасажирів, вважають містяни

Суперфінал вокального шоу «Голос країни» відбудеться у метрополітені. Для зйомок на станції «Хрещатик» збудували сцену. Така підготовка викликала неоднозначну реакцію серед киян. «Станція метро «Хрещатик» зачинена не для всіх», пишуть вони в мережі.

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З одного боку, шоу та розваги потрібні навіть у час війни. З іншого, станція з лютого не функціонує як важливий вузол, тут неможливо зробити пересадку, і ще створює незручності містянам.

«Попри те, що станцію як локацію готують для використання лише під час сьогоднішнього фіналу, а сцена живиться з власних автономних генераторів, негативні емоції киян зрозумілі. Питання не у конкретному шоу, а у тому, що станція з лютого не функціонує як важливий пересадочний вузол. Дивлячись на збільшену тривалість поїздів та необхідність робити дві пересадки, іншої реакції годі було очікувати», – написав політолог Ігор Чаленко.

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«Виглядає так, що у киян забрали право на вільне пересування містом і це вже не «тимчасові незручності», а загарбання важливого транспортного вузла для користування у власних інтересах на постійній основі. Кому це потрібно і для чого? Зрозуміло, що не просто так у столичній підземці проводять зйомки цієї надважливої для країни програми у військовий час. Взагалі, цікаво хто саме погоджує ці зйомки і чим аргументує повне вилучення для проїзду в метро зупинок «Хрещатик» і «Майдан Незалежності»? – пише Юлія Полібіна.

На думку киян, міській владі слід працювати над тим, аби станція «Хрещатик» знову запрацювала для пасажирів. А шоу можна знімати в метро і на інших локаціях. У мережі знайшлися як прихильники, так і противники зйомок «Голосу» підземці:

«Справедливості заради, станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» не можуть функціонувати за прямим призначенням з об'єктивних причин. Але оці концерти й шоу є просто знущанням з киян. До того ж, часто виконавці і колективи, що отримують доступ до цих «залів», у більшості афільовані з одним інформаційним ресурсом і товариськими зв'язками з певними посадовими особами».

«Дуже незручно без переходу, і без виходу пішки до роботи телющитися по кілька кілометрів по центру, де немає наземного транспорту… хай би ті шоу грець ухопив!».

«Мені здається, все це використання станції «Майдан» спрямоване на те, щоб справляти враження на міжнародних партнерів, які щодо напруженої ситуації в Україні не повинні розслаблятися. Тому хай використовують».

«Не заважайте заробляти бабло».

Підписники «Голосу країни» в Інстаграм залишають на сторінці невдоволені відгуки. Команда проекту «Голос країни» відповіла на критику в коментарях: «Ця станція метро офіційним указом закрита з перших місяців війни, а також стала значним місцем зустрічі киян, проведення подій і навіть запису інтерв'ю президента».