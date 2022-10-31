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Київський метрополітен збільшує інтервали руху поїздів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київський метрополітен збільшує інтервали руху поїздів
Всі пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення
фото ілюстративне

У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин

У київському метрополітені з 1 листопада збільшуються інтервали руху поїздів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці постійно здійснюють моніторинг пасажиропотоків на станціях київського метро. Відповідно до цих показників відрегулювали графіки руху і збільшили інтервали між поїздами. Дуже важливо, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію.

«У пріоритеті залишається безпека містян і гостей столиці, тому всі пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення», – додали в КМДА.

Нагадаємо, що через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

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Теги: Київ метро електроенергія

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