Київський метрополітен збільшує інтервали руху поїздів

У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин

У київському метрополітені з 1 листопада збільшуються інтервали руху поїздів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці постійно здійснюють моніторинг пасажиропотоків на станціях київського метро. Відповідно до цих показників відрегулювали графіки руху і збільшили інтервали між поїздами. Дуже важливо, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію.

«У пріоритеті залишається безпека містян і гостей столиці, тому всі пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення», – додали в КМДА.

Нагадаємо, що через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.