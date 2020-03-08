ЗМІ: Гончарук вилетів з України разом зі скандальним ексмером Ірпеня



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Олексій Гончарук у суботу відправився до Португалії Фото: Ліга.нет

У лютому колишньому меру Ірпеня Володимиру Карплюку вручили підозру. Йому загрожує до восьми років ув'язнення

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук після відставки полетів на відпочинок до Португалії в одному літаку з ексмером Ірпеня Володимиром Карплюком.

Про це у своєму блозі написала журналістка Ірина Федорів.

«Була інформація, що після президентських та парламентських виборів і домовленостей з БПП, Карплюк дає драла... І тут мені два джерела сказали, що він повернувся, бо отримав гарантії від екс-прем'єра Гончарука», - написала вона.

Журналістка стверджує, що її попередили, «Карплюк не сяде, бо є домовленості на найвищому рівні».

«Тому прокуратура обласна і не дуже квапилася виконувати «весна прийде – саджати будемо». Це всі бачать, хто стежить за справами регіону. Після відставки Гончарук відлітає з країни разом із Карплюком. ... Яка ціна договірняка? Гончарук наплював на побиття людей в регіоні», - заявила Федорів.

Нагадаємо, у суботу Гончарук записав відеозвернення до українців та полетів у Португалію.

4 березня, Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.

Нагадаємо, у лютому колишньому меру Ірпеня Карплюку вручили підозру. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

У листопаді 2019 року Главком писав, що колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк намагається саботувати роботу Ірпінської міськради і натиснути на прокуратуру Києво-Святошинського району, щоб уникнути кримінальної відповідальності і продовжити будівництво скандального ЖК «Синергія сіті».

ЗМІ раніше повідомляли, що Карплюк має репутацію одного і найскандальніших мерів України. Посаду міського голови Ірпеня він займав з жовтня 2014-го по серпень 2018 року. За цей час його звинувачували в незаконній передачі земельних ділянок під забудову, йому приписували зв'язок із найскандальнішими об'єктами будівництва в Ірпені і в регіоні (ЖК «Новатор», «Центральний», «Варшавський двір», Rich Town, «Буча Квартал», «Полтавський», «Сімейний», «Центральний», «Лісова Буча» та «Парковий»), а також - незаконне збагачення (в декларації Карплюк вказав до сотні квартир і нерухомість за кордоном).

Раніше повідомлялося, що суд заарештував землю під будівництво найбільшого в Ірпені ЖК «Синергія Сіті».