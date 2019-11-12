Через скандал навколо будівництва ексмер Ірпеня заблокував роботу міськради



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Прокуратура завела справи на ексмера Ірпеня Володимира Карплюка

Депутати Ірпінської міськради оголосили бойкот 13 листопада через кримінальні справи

Колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк намагається саботувати роботу Ірпінської міськради і натиснути на прокуратуру Києво-Святошинського району, щоб уникнути кримінальної відповідальності і продовжити будівництво скандального ЖК «Синергія сіті».

Про це на сторінці в Facebook повідомив політичний експерт Микола Спірідонов.

За його словами, бойкот депутатів Ірпінської міськради 13 листопада пов'язаний із кримінальними справами, які прокуратура завела на ексмера Ірпеня Володимира Карплюка.

«Таку технологію використовує колишній міський голова Ірпеня Володимир Карплюк, якому на п'яти зараз щільно наступає прокуратура Києво-Святошинського регіону. Зі зміною центральної влади скандальний мер залишився без впливових покровителів (в тому числі, Петра Порошенка, за якого він і його партія «Нові обличчя» так активно агітували на виборах), і тепер намагається уникнути кримінальної відповідальності за допомогою інформаційних атак на всіх своїх опонентів. Замовні матеріали, інформаційні вкидання, а тепер до «шоу» ще й підключилися тамтешні депутати - люди Карплюка з міськради», - пояснив експерт.

Він також вважає, що до окремих схем Карплюка можуть бути причетні діючі депутати міської ради Ірпеня, і тому вони зважилися брати участь в інформаційній атаці на прокуратуру. На думку експерта, мова йде про ЖК «Синергія сіті», заради будівництва якого Ірпінська міськрада протиправно внесла зміни до Генплану міста.

«Напередодні прокуратура призупинила будівництво найбільшого в регіоні ЖК «Синергія Сіті», який належить «кишеньковому забудовнику» Карплюка - Ігорю Оверку. Спеціально під цей проект Карплюк навіть ініціював будівництво набережної за 75 мільйонів. На пару з Оверком він збирався заробити на цьому об'єкті близько 260 млн доларів, а тепер - будівництво заморозили, землі заарештували. Таке рішення прокуратура обґрунтувала тим, що будівництво зазначеного ЖК ведеться незаконно: щоб його легалізувати, депутати Ірпінської міськради внесли зміни до Генплану міста. Тобто, причини переживати зараз є не лише у Карплюка», - пояснив Спірідонов.

Нагадаємо, що Карплюк має репутацію одного і найскандальніших мерів України. Посаду міського голови Ірпеня він займав з жовтня 2014-го по серпень 2018 року. За цей час його звинувачували в незаконній передачі земельних ділянок під забудову, йому приписували зв'язок із найскандальнішими об'єктами будівництва в Ірпені і в регіоні (ЖК «Новатор», «Центральний», «Варшавський двір», Rich Town, «Буча Квартал», «Полтавський», «Сімейний», «Центральний», «Лісова Буча» та «Парковий»), а також - незаконне збагачення (в декларації Карплюк вказав до сотні квартир і нерухомість за кордоном). Також у період президентської кампанії партію Володимира Карплюка «Нові обличчя» звинувачували в підкупі виборців на користь Петра Порошенка.

Раніше повідомлялося, що суд заарештував землю під будівництво найбільшого в Ірпені ЖК «Синергія Сіті».