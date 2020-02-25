Колишньому меру Ірпеня вручили підозру. Йому загрожує до восьми років ув'язнення



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Володимира Карплюка звинувачують у розтраті 250 тисяч гривень при будівництві парку «Центральний» в Ірпені

Обвинувальний акт стосовно колишнього мера Ірпеня передали в суд

Ірпінська місцева прокуратура вручила екс-меру Ірпеня Володимиру Карплюку обвинувальний акт та передала його до Ірпінського суду.

Про це «Громаді Приірпіння» повідомив керівник Києво-Святошинської місцевої прокуратури Юрій Дмитрунь.

«Підозру йому оголосила Генеральна прокуратура, але провадження було розпочате в нас. В минулому році Генеральна прокуратура його витребувала, змінила підслідність за головним слідчим управлінням нацполіції. В поточному році вони передали кримінальне провадження до Ірпінського відділу поліції, нагляд у формі процесуального керівництва почали здійснювати прокурори Ірпінського відділу місцевої прокуратури», – розповідає Дмитрунь.

Як стало відомо, Карплюк обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 ККУ – привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Ця стаття передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Мова йде про розтрату 250 тис. грн під час будівництва в Ірпені парку «Центральний».

У листопаді 2019 року Главком писав, що колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк намагається саботувати роботу Ірпінської міськради і натиснути на прокуратуру Києво-Святошинського району, щоб уникнути кримінальної відповідальності і продовжити будівництво скандального ЖК «Синергія сіті».

ЗМІ раніше повідомляли, що Карплюк має репутацію одного і найскандальніших мерів України. Посаду міського голови Ірпеня він займав з жовтня 2014-го по серпень 2018 року. За цей час його звинувачували в незаконній передачі земельних ділянок під забудову, йому приписували зв'язок із найскандальнішими об'єктами будівництва в Ірпені і в регіоні (ЖК «Новатор», «Центральний», «Варшавський двір», Rich Town, «Буча Квартал», «Полтавський», «Сімейний», «Центральний», «Лісова Буча» та «Парковий»), а також - незаконне збагачення (в декларації Карплюк вказав до сотні квартир і нерухомість за кордоном).

Раніше повідомлялося, що суд заарештував землю під будівництво найбільшого в Ірпені ЖК «Синергія Сіті».