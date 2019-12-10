Будинки на семи вулицях Києва залишилися без води (адреси)

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На мережі холодного водопостачання сталися пошкодження

У вівторок, 10 грудня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Лодигіна, 3, 5, 7

пров. Одоєвського, 1-19

пр-т. Порика, 14-в

вул. Світлицького, 35-В

пр-т. Маяковського, 15-А

вул. Гната Юри, 1, 3-А

вул. Головка, 31

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік. Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.

Крім того, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.