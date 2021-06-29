Знову прорив труби: вулиця в Києві перетворилась на річку (відео)

Через аварії відключено водопостачання будинку на вул. Ломоносова

У вівторок, 29 червня, стався порив на водогоні діаметром 300 мм по вулиці Ломоносова в Голосіївському районі Києва і витік води на проїжджу частину. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Щоб локалізувати витік, довилось відключити водопостачання у житловому будинку по вулиці Ломоносова, 5 та СЕС.

На місці аварії працюють фахівці «Київводоканалу».

У соцмережі з’явилося відео аварії. На ньому видно, як вулицею течуть бурхливі потоки води.

Як повідомлялося, 22 червня на вул. Лютеранській у центрі Києва сталась аварії на мережах «Київводоканалу». Внаслідок цього трапився підмив основи і провал проїжджої частини.