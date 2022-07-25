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  4. У Києві прорвало трубу на мості Патона (відео)
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    Новини

    У Києві прорвало трубу на мості Патона (відео)

    У Києві прорвало трубу на мості Патона (відео)
    фото: скріншот з відео

    На мості Патона можна спостерігати справжній водограй

    На трубопроводі, що йде мостом Патона в Києві, стався прорив – його вміст водоспадом полився у річку Дніпро. Про це свідчать кадри очевидців з місця подій.

    Нагадаємо, така ситуація на мості Патона трапляється не вперше.

    Раніше повідомлялося, що міст Патона обвалюється: шматки конструкції падають у Дніпро (відео).

    Як повідомлялося, реставрацію моста Патона планують завершити до 2026 року.

    Читайте також: Катастрофи не уникнути? Київ зволікає з ремонтом аварійного моста Патона
    Теги: Київ Дніпро Україна міст
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    У Києві прорвало трубу на мості Патона (відео)