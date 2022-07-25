У Києві прорвало трубу на мості Патона (відео)

На мості Патона можна спостерігати справжній водограй

На трубопроводі, що йде мостом Патона в Києві, стався прорив – його вміст водоспадом полився у річку Дніпро. Про це свідчать кадри очевидців з місця подій.

Нагадаємо, така ситуація на мості Патона трапляється не вперше.

Раніше повідомлялося, що міст Патона обвалюється: шматки конструкції падають у Дніпро (відео).

Як повідомлялося, реставрацію моста Патона планують завершити до 2026 року.