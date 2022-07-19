  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Борис Філатов
  4. Повітряна тривога. Елементарне правило про яке всі забувают
рус
    Думки вголос

    Повітряна тривога. Елементарне правило про яке всі забувают

    • Борис Філатов

      Мер Дніпра

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Достатньо лише раз проігнорувати правила безпеки... - Повітряна тривога. Елементарне правило про яке всі забувают
    Достатньо лише раз проігнорувати правила безпеки...
    фото з відкритих джерел

    Чого точно не можна робити під час ракетного удару

    Поки лунає чергова повітряна тривога, напишу короткий пост.

    Вчора об'їжджав поранених, які лежать у міських лікарнях після ракетного удару, решта перебувають у лікарнях обласного підпорядкування.

    З'ясовував як із лікуванням, яка потрібна допомога, та й взагалі хотів людей підтримати своєю присутністю.

    Знаєте, які були причини поранень у деяких людей? Як я й припускав:

    «Я почула бабах, вирішила підійти до вікна та зрозуміти, що відбувається. І тут вдруге прилетіло»

    Чи можна далі не продовжувати?

    Будь ласка, благаю, НЕ підходьте хоча б до ВІКНА!

    Читайте також:

    Джерело: блог Бориса Філатова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти теракт війна обстріл мер рятувальники Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Борщевський
    Сергій Борщевський

    Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    Ганна Маляр
    Ганна Маляр

    Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук

    Сергій Громенко
    Сергій Громенко

    Кримський історик і публіцист, кандидат історичних наук

    Віктор Швець
    Віктор Швець

    Президент Української фундації дослідників права

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Повітряна тривога. Елементарне правило про яке всі забувают