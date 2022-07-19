Повітряна тривога. Елементарне правило про яке всі забувают

Достатньо лише раз проігнорувати правила безпеки...

Чого точно не можна робити під час ракетного удару

Поки лунає чергова повітряна тривога, напишу короткий пост.

Вчора об'їжджав поранених, які лежать у міських лікарнях після ракетного удару, решта перебувають у лікарнях обласного підпорядкування.

З'ясовував як із лікуванням, яка потрібна допомога, та й взагалі хотів людей підтримати своєю присутністю.

Знаєте, які були причини поранень у деяких людей? Як я й припускав:

«Я почула бабах, вирішила підійти до вікна та зрозуміти, що відбувається. І тут вдруге прилетіло»

Чи можна далі не продовжувати?

Будь ласка, благаю, НЕ підходьте хоча б до ВІКНА!

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Джерело: блог Бориса Філатова

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