Повітряна тривога. Елементарне правило про яке всі забувают
Чого точно не можна робити під час ракетного удару
Поки лунає чергова повітряна тривога, напишу короткий пост.
Вчора об'їжджав поранених, які лежать у міських лікарнях після ракетного удару, решта перебувають у лікарнях обласного підпорядкування.
З'ясовував як із лікуванням, яка потрібна допомога, та й взагалі хотів людей підтримати своєю присутністю.
Знаєте, які були причини поранень у деяких людей? Як я й припускав:
«Я почула бабах, вирішила підійти до вікна та зрозуміти, що відбувається. І тут вдруге прилетіло»
Чи можна далі не продовжувати?
Будь ласка, благаю, НЕ підходьте хоча б до ВІКНА!
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Джерело: блог Бориса Філатова