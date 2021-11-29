Дружина, діти, три експрем'єр-міністри і Кличко. Як столиця прощалась з Омельченком

Кияни, колеги, друзі згадують добрі справи колишнього міського голови Олександра Омельченка

У понеділок, 29 листопада, Київ прощався з колишнім мером столиці (1996-2006 рр.), депутатом Київради Олександром Омельченком.

Відспівували Омельченка в Успенському соборі в Лаврі, який був при ньому відновлений.

29 листопада вранці розпочалась громадянська панахида. Прощання з ексмером проходило у Колонній залі Київської міської державної адміністрації.

До мерії йшли не лише політики та чиновники, а й мешканці столиці, щоб віддати шану колишньому очільнику Києва.

Попрощатися з Омельченко прийшов мер Києва Віталій Кличко зі своїми заступниками. Чинний міський голова поклав квіти до труни, підійшов до дружини та синів Омельченка, висловив співчуття.

Кличко також виступив із промовою, в якій згадав добрі справи Омельченка, зроблені на благо міста та киян. «Сьогодні Київ прощається з колишнім міським головою столиці, почесним громадянином міста Києва, депутатом Київради Олександром Омельченком. Людиною, яка багато років свого життя працювала для нашого міста, змінювала його. Сан Санич, як ми його називали, любив Київ. А кияни – поважали Омельченка. Для мене він був старшим товаришем і багато в чому наставником. Завжди енергійний і завзятий, мудрий і з гумором, з великою цікавістю до життя і людей. Таким я пам’ятатиму Сан Санича. Світла пам’ять», – сказав Кличко під час церемонії прощання.

Також провести Омельченка в останню путь прийшли його соратники, колеги, друзі.

Церемонія прощання з Омельченком у Колонній залі столичної мерії тривала до 13:00.

Поховали колишнього міського голову на Байковому кладовищі, на центральній алеї.

Нагадаємо, Герой України, кавалер ордену ІІІ ступеня Князя Ярослава Мудрого, Заслужений будівельник України, почесний громадянин міста Києва, удостоєний багатьох інших відзнак, очільник Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання на Covid-19. Останній місяць він перебував на лікуванні в закладі охорони здоров’я.

У Омельченка залишилися 76-річна дружина Людмила та двоє дітей: 55-річний Ян і 53-річний Олександр. Молодший син – народний депутат IV та V скликань, був членом фракції «Наша Україна».

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