Спекотний випуск - 2018: столичні школярі святкують у фонтані на Майдані (фоторепортаж)
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Сьогодні в київських школах пролунав останній дзвоник
Сьогодні, 30 травня 2018 року, у столичних школах закінчилося навчання і пролунав останні дзвоник. Випускники традиційно прийшли на Майдан Незалежності, щоб скупатися у фонтанах.
Перед тим як скупатися, деякі юнаки та дівчата випивали оковиту та запивали її соком. Може для хоробрості, а може, щоб казатися дорослішими. Але все було у рамках.
Погода, яка стоїть цими днями у Києві тільки сприяла водним процедурам. На сонці температура повітря перевищувала відмітку +30°.
Як повідомлялося, кореспондент «Главкома» побував на святі останнього дзвоника у ЗОШ №84 Печерського району столиці.
Дивіться фоторепортаж з цього яскравого незабутнього дійства.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко привітав столичних школярів зі святом останнього дзвоника і побажав випускникам київських шкіл успіху і перемог у дорослому житті.
Як відомо, напередодні останніх дзвоників Київ посилив охорону та заходи безпеки в усіх закладах освіти.