Спекотний випуск - 2018: столичні школярі святкують у фонтані на Майдані (фоторепортаж)

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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Випускники купаються у фонтанах на Майдані. 30 травня 2018 року

Сьогодні в київських школах пролунав останній дзвоник

Сьогодні, 30 травня 2018 року, у столичних школах закінчилося навчання і пролунав останні дзвоник. Випускники традиційно прийшли на Майдан Незалежності, щоб скупатися у фонтанах.

Перед тим як скупатися, деякі юнаки та дівчата випивали оковиту та запивали її соком. Може для хоробрості, а може, щоб казатися дорослішими. Але все було у рамках.

Погода, яка стоїть цими днями у Києві тільки сприяла водним процедурам. На сонці температура повітря перевищувала відмітку +30°.

Як повідомлялося, кореспондент «Главкома» побував на святі останнього дзвоника у ЗОШ №84 Печерського району столиці.

Дивіться фоторепортаж з цього яскравого незабутнього дійства.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко привітав столичних школярів зі святом останнього дзвоника і побажав випускникам київських шкіл успіху і перемог у дорослому житті.

Як відомо, напередодні останніх дзвоників Київ посилив охорону та заходи безпеки в усіх закладах освіти.



