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    Великий державний діяч та учитель. У Києві попрощалися з філософом Мирославом Поповичем

    Петро Порошенко заявив, що Мирослав Попович був його учителем
    У Києві сьогодні, 13 лютого, в конференц-залі Національної академії наук України відбулося прощання з відомим українським вченим, філософом, одним з засновників Народного руху академіком Мирославом Поповичем. Зокрема, попрощатися з видатним українським діячем прийшли президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир
    • Сьогодні, 16:41
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    Прощання з Мирославом Поповичем
    Прощання з Мирославом Поповичем

    Петро Порошенко заявив, що Мирослав Попович був його учителем

    У Києві сьогодні, 13 лютого, в конференц-залі Національної академії наук України відбулося прощання з відомим українським вченим, філософом, одним з засновників Народного руху академіком Мирославом Поповичем.

    Зокрема, попрощатися з видатним українським діячем прийшли президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

    «Мирослав Попович ніколи не дивився в минуле. Він завжди дивився у майбутнє і мріяв про рішуче реформування країни, давав дуже цінні поради. Для мене сьогодні це не просто втрата великого українця, великого державного діяча. Я можу сказати, що певною мірою пан Мирослав був моїм учителем», - підкреслив Порошенко.

    На прощання з видатним науковцем також прийшли українські політики, урядовці, народні депутати, колеги з Національної академії наук, інститутів філософії, соціології, установ Академії наук, Академії педагогічних наук, українських вишів, учасники групи «Першого грудня», співзасновником якої був Мирослав Попович. 

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    Великий державний діяч та учитель. У Києві попрощалися з філософом Мирославом Поповичем
    Великий державний діяч та учитель. У Києві попрощалися з філософом Мирославом Поповичем
    Великий державний діяч та учитель. У Києві попрощалися з філософом Мирославом Поповичем
    Великий державний діяч та учитель. У Києві попрощалися з філософом Мирославом Поповичем
    Великий державний діяч та учитель. У Києві попрощалися з філософом Мирославом Поповичем
    Великий державний діяч та учитель. У Києві попрощалися з філософом Мирославом Поповичем
    Великий державний діяч та учитель. У Києві попрощалися з філософом Мирославом Поповичем
    Великий державний діяч та учитель. У Києві попрощалися з філософом Мирославом Поповичем
    Великий державний діяч та учитель. У Києві попрощалися з філософом Мирославом Поповичем
    Великий державний діяч та учитель. У Києві попрощалися з філософом Мирославом Поповичем
    Великий державний діяч та учитель. У Києві попрощалися з філософом Мирославом Поповичем
    Великий державний діяч та учитель. У Києві попрощалися з філософом Мирославом Поповичем
    Фото: Інформатор, Укрінформ

    Нагадаємо, директор Інституту філософії Мирослав Попович помер на 88-му році життя.

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     Мирослав Попович — український філософ, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор, педагог, фахівець в галузі культурології, логіки і методології науки, історії української культури, директор Інституту філософії ім. Сковороди НАН України, завідувач відділом логіки і методології науки Інституту філософії.

    Джерело: Укрінформ

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