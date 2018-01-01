Великий державний діяч та учитель. У Києві попрощалися з філософом Мирославом Поповичем

Петро Порошенко заявив, що Мирослав Попович був його учителем

У Києві сьогодні, 13 лютого, в конференц-залі Національної академії наук України відбулося прощання з відомим українським вченим, філософом, одним з засновників Народного руху академіком Мирославом Поповичем. Зокрема, попрощатися з видатним українським діячем прийшли президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир



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Прощання з Мирославом Поповичем

Петро Порошенко заявив, що Мирослав Попович був його учителем

У Києві сьогодні, 13 лютого, в конференц-залі Національної академії наук України відбулося прощання з відомим українським вченим, філософом, одним з засновників Народного руху академіком Мирославом Поповичем.

Зокрема, попрощатися з видатним українським діячем прийшли президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Мирослав Попович ніколи не дивився в минуле. Він завжди дивився у майбутнє і мріяв про рішуче реформування країни, давав дуже цінні поради. Для мене сьогодні це не просто втрата великого українця, великого державного діяча. Я можу сказати, що певною мірою пан Мирослав був моїм учителем», - підкреслив Порошенко.

На прощання з видатним науковцем також прийшли українські політики, урядовці, народні депутати, колеги з Національної академії наук, інститутів філософії, соціології, установ Академії наук, Академії педагогічних наук, українських вишів, учасники групи «Першого грудня», співзасновником якої був Мирослав Попович.

Нагадаємо, директор Інституту філософії Мирослав Попович помер на 88-му році життя.

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Мирослав Попович — український філософ, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор, педагог, фахівець в галузі культурології, логіки і методології науки, історії української культури, директор Інституту філософії ім. Сковороди НАН України, завідувач відділом логіки і методології науки Інституту філософії.

Джерело: Укрінформ