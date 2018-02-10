Попович помер на 88-му році життя

У суботу ввечері на 88-му році життя помер директор Інституту філософії Мирослав Попович. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив проректор з науково-педагогічної роботи КНУ ім. Шевченка Володимир Бугров. «Страшна і сумна звістка - відійшов у засвіти Філософ, Мисленник, Людина, Моральний Авторитет Мирослав Володимирович Попович. Це



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Лауреатом Шевченківської премії Мирослав Попович

Попович помер на 88-му році життя

У суботу ввечері на 88-му році життя помер директор Інституту філософії Мирослав Попович. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив проректор з науково-педагогічної роботи КНУ ім. Шевченка Володимир Бугров.

«Страшна і сумна звістка - відійшов у засвіти Філософ, Мисленник, Людина, Моральний Авторитет Мирослав Володимирович Попович. Це велика втрата для України. Хай покоїться з миром! Світла пам’ять достойному Вчителю!», - написав проректор.

Інформацію про смерть Поповича «Громадському радіо» також підтвердив філософ Тарас Лютий та Наталія Вяткіна з посиланням на дружину Поповича.

Довідка: Мирослав Попович - український вчений-філософ, директор Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України, заслужений діяч науки і техніки України. У 2000 році Попович був удостоєний звання «Заслужений діяч науки і техніки України», а 15 жовтня 2009 – «Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка». Протягом життя отримав багато нагород включно з Орденом князя Ярослава Мудрого, Орденом «За інтелектуальну відвагу» та Орденом «Почесного легіону». У 2001 році став лауреатом Шевченківської премії.

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