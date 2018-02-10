Помер директор Інституту філософії Мирослав Попович
- Вчора, 22:39
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Попович помер на 88-му році життя
У суботу ввечері на 88-му році життя помер директор Інституту філософії Мирослав Попович. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив проректор з науково-педагогічної роботи КНУ ім. Шевченка Володимир Бугров.
«Страшна і сумна звістка - відійшов у засвіти Філософ, Мисленник, Людина, Моральний Авторитет Мирослав Володимирович Попович. Це велика втрата для України. Хай покоїться з миром! Світла пам’ять достойному Вчителю!», - написав проректор.
Інформацію про смерть Поповича «Громадському радіо» також підтвердив філософ Тарас Лютий та Наталія Вяткіна з посиланням на дружину Поповича.
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