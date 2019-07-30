Гаряча точка – Київ. У Богдана відмовили гальма тема дня

Андрій Богдан під час брифінгу на Банковій, 30 липня 2019 року

Кличко має сам... подати у відставку, - вимагає керівник офісу президента

Експерти констатують: Команда Зеленського вдається до методів Януковича

Сьогодні голова Офісу президента Андрій Богдан провів брифінг. Перед ним усі гадали, з чим може вийти до публіки одіозний діяч. Доходило навіть до прогнозів, що Богдан оголосить про свою відставку. Але замість своєї відставки він відправив у неї Віталія Кличка.

Глава Офісу президента зібрав журналістів, аби донести їм інформацію про звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації та призначення на цю посаду людини президента. Основний меседж можна сформулювати так: пане Кличку, йдіть з посади самі, бо інакше ми вас не просто скинемо, а ще й за грати відправимо.

При цьому Богдан змовчав про те, ким президент збирається замінити Кличка – обмежився нечітким формулюванням про те, що йдеться про «кілька кандидатур».

(Не)законні підстави

Очільник Офісу президента підкреслив, що коли попередній глава держави Петро Порошенко у червні 2014 року підписував укази про звільнення Володимира Бондаренка з посади голови КМДА та призначення Кличка на цю посаду, він керувався ст.118 Конституції та ч.2 ст.8 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації».

Згідно зі ст.118 Конституції, «голова міської держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабміну». Згідно з ч. 2 ст.8 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації», «голови МДА призначаються на посаду президентом на строк повноважень президента України». «У разі обрання нового президента України голови місцевих держадміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення у встановленому порядку нових голів місцевих державних адміністрацій», - нагадав Богдан.

За цією логікою, Кличко, на думку Богдана, мав би скласти свої повноваження, як і всі голови місцевих державних адміністрацій перед новообраним президентом. «Проте, на жаль, на сьогоднішній день з моменту інавгурації новообраного президента пана Зеленського подання від Кабінету міністрів про звільнення пана Кличка не надходило», - бідкається глава Офісу. Він розказав, що написав лист-нагадування на ім’я міністра Кабінету міністрів, в якому попросив на підставі тих самих статей Конституції та законів надати подання про звільнення голови КМДА.

Богдан вважає, що Кличко, який активно пручається можливому звільненню, протестує проти цієї ж самої процедури, за якою був призначений. «Ті ж самі статті Конституції та закону, які були використані при його призначенні, йому вже не подобаються. Досить дивне відношення до чинного законодавства», - вважає Богдан, який, як відомо, є правником.

У свою чергу авторитетний юрист-конституціоналіст Юрій Ключковський у розмові з «Главкомом» пояснив, чому таку логіку Богдана не можна назвати коректною. «Частина 2 названої Богданом статті 118 Конституції говорить про те, що особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України. Тобто, ця стаття застосовується до Києва з урахуванням певних передбачених законом особливостей», - зауважив Ключковський. Фахівець додав, що такі особливості виписані у низці законів, зокрема у законі «Про столицю України – місто-герой Київ».

Конституційний суд розтлумачив ці особливості ще 25 грудня 2003 року. Так, відповідно до його роз’яснення, «Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою, яка президентом України призначається головою КМДА. Як голова КМДА Київський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є відповідальним перед президентом і Кабінетом міністрів, підзвітним і підконтрольним Кабінету міністрів».

Відповідаючи на питання журналістів щодо цього тлумачення Конституційного суду, Богдан дав зрозуміти, що брати його до уваги не збирається. Глава Офісу зазначив: «Тлумачення Конституційного суду від 2003 року не має жодного відношення до редакції закону «Про столицю України – місто-герой Київ» в редакції 2019 року».

Експерт-конституціоналіст у свою чергу підкреслює: рішення Конституційного не втрачає чинності, на нього необхідно зважати. «Вони (рішення КС) можуть втратити чинність лише тоді, коли зміняться конституційні норми. Це рішення, у першу чергу, стосувалося тлумачення 118-ї статті Конституції, яка відтоді не змінювалась. Чинний закон про місто Київ містить відсилки до цього рішення КС – це можна подивитися просто на сайті Верховної Ради», - зазначив Ключковський.

Крім того, Юрій Ключковський зауважив, що другий закон, на який посилається Богдан, мова ст.8 закону «Про місцеві державні адміністрації»,- стосується всіх місцевих державних адміністрацій, за винятком Київської.

«Стаття 1 закону «Про місцеві державні адміністрації» каже, що особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначається окремими законами України. Тобто, у самому цьому законі є відсилка до інших законів стосовно Києва. Першу статтю теж треба застосовувати, а не тільки восьму», - підказує Ключковський. Щоправда, це зауваження – камінець в огород не лише Зе Команди, а й команди Порошенка.

Експерт вказав ще на одне порушення чинного законодавства з боку нової влади. Ключковський звертає увагу, що Богдан писав до уряду листа щодо звільнення Кличка. «Адміністрація президента була, а Офіс президента є дорадчим органом президента, який може листуватися з ким-завгодно, але не може вимагати ні в кого нічого. Всі дії має виконувати президент, а не Офіс і не пан Богдан. Це звичайне перевищення повноважень», - констатує фахівець у коментарі «Главкому».

«На жаль, починається ламання Конституції, як це було при Януковичі», - резюмував Ключковський. Дійсно, дивно, коли всі ініціативи, що стосуються зміщення Кличка, лунають не від самого президента, а від чиновника, посада якого взагалі не передбачена законодавством. Є тільки затверджене указом президента положення про Офіс, підписане самим же Богданом. Більш того, під зверненням до Кабміну з проханням звільнити Кличка також стоїть підпис не президента, а керівника його канцелярії.

Андрій Богдан продемонстрував журналістам своє звернення до Кабінету міністрів

Погрози озвучені

Посиланням на закони, згідно з якими Кличко начебто мав би вже не обіймати посаду глави КМДА, Богдан не обмежився. Він нагадав Віталію Володимировичу «про політичну відповідальність».

«28 серпня 2015 року пан Кличко вступив до партії Блок Петра Порошенка «Солідарність». Під час цього ж з’їзду делегати обрали його головою партії. І на сьогодні на сайті Мінюсту головою партії вказаний Кличко Віталій Володимирович. Оскільки він є головою партії, чий кандидат програв вибори, логічно було б, з точки зору голови КМДА, подати у відставку, оскільки це все-таки його політична діяльність», - вважає Богдан.

Ба більше, керівник Офісу президента розказав, що мав дві зустрічі зі столичним мером, на яких той начебто визнав, що втратив контроль над ситуацією в місті протягом останніх п’яти років. «Є два-три «смотрящих», які мають групи депутатів. І якщо він не буде знаходити з ними компроміс, у нього не буде більшості в Київраді, а відповідно він не зможе бути ефективним мером», - так викладає деталі розмови з Кличком сам Богдан.

«На цих зустрічах я йому особисто шість разів попросив відмовитись від інституту «смотрящих» в Києві, відійти від корупційних схем і стати дійсно народним мером, стати людиною, яка немає жодного відношення до корупції…», - пафосно описав свою позицію Богдан і навіть додав, що Кличко може бути перепризначений, як знана публічна особа. Мовляв, його кандидатуру Зеленський теж не відкидає.

Богдан навіть повідомив, що йому начебто телефонували юристи одного з таких «смотрящіх» та пропонували $20 млн за збереження посади глави КМДА за Кличком. Інформацію про це, за словами глави Офісу президента, він має намір передати правоохоронцям.

У свою чергу, мер Києва Віталій Кличко оперативно відповів на ці скандальні заяви. Він назвав цю інформацію «байками зі склепу». «Коли такі речі говорить керівник Офісу президента - це виглядає, як мінімум, дивно і некомпетентно. Ця прес-конференція нагадувала «байки зі склепу» - добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше, - зазначив Кличко. - Усі свої, як ви думаєте, «страшилки», пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів».

Глава КМДА іще раз наголосив, що кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті. «А спроби розділити посади мера та голови КМДА є намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування», - зауважив Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко оперативно відповів главі Офісу президента на скандальні заяви

Алогічна схема

Треба визнати, що експертне середовище розкололось у звязку зі ситуацією навколо Кличка. Координатор із правових питань Центрального офісу реформ, директор ГО «Інститут розвитку територій» Юрій Ганущак навпроти, вважає, що ідея розділення посад не така вже й погана.

«Схема, за якою обраний міський голова одночасно повинен бути затверджений президентом, є алогічною. Більше того, вона суперечить Європейській хартії місцевого самоврядування. Є ціла купа звернень від Ради Європи, мовляв, хлопці, схаменіться, зробіть так, як треба», - розказав він у коментарі «Главкому».

«Прийшов новий президент, зараз питання стоїть так: що ми робимо? Міняємо одного дракона на іншого чи робимо системні зміни. Якщо системні, то у такому разі звільнення з посади глави КМДА Кличка є тільки частиною радикальних змін, зокрема до закону про столицю, де це (мер Києва та голова КМДА, - «Главком») – дві окремі особи. Одна є обраним головою, який очолює виконавчий орган, як це відбувається у Харкові, в Одесі, в Дніпрі тощо. Друга – це призначений за поданням уряду голова КМДА, у якого є функції контролю діяльності територіальних органів виконавчої влади», - пояснив він і додав, що саме такого контролю і намагається уникнути Кличко.

Як писав «Главком», радник Кличка, народний депутат від партії «Удар» 8-го скликання Дмитро Білоцерковець вважає, що фактичний дуалізм у столичній владі може обернутися катастрофою для містян. «Можуть зупинитися всі процеси: від вивезення сміття до харчування дітей у садочках», - казав він.

Однак Ганущак переконаний: у Кличка лякають «колапсом», бо не хочуть бути нікому підконтрольними. «А у Дніпрі чи Харкові колапс? Але ж там ці посади розділені! Є голова облдержадміністрації, який є представником центрального уряду, і є міський голова. Міський голова міста Києва має займатися каналізацією, дитячими садками, школами. Голова КМДА повинен займатися поліцією, пожежною, іншими інспекціями. Ціна питання тільки одна: небажання, щоб їхня діяльність була контрольована».

Наталія Сокирчук, Станіслав Груздєв, «Главком»