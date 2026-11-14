Нові переправи через Дніпро: Мінвідновлення оприлюднило деталі проєкту

Нові мостові переходи мають стати альтернативою основним переправам у разі російських атак

В Україні, за рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача, мають звести 21 тимчасовий мостовий перехід. Вісім із них – у Києві через річку Дніпро. Наразі підрядники приступили до спорудження двох столичних мостів, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник на закритій зустрічі журналістам, де був присутній «Главком».

«По суті це будуть паралельні мости до діючих (які зазнають пошкоджень від ракетних ударів РФ, – ред.). Їхня пропускна спроможність складатиме 30-40% від існуючих мостів», – зауважив посадовець.

За словами Калашника, замовником робіт виступило Державне агентство відновлення. Виконавці підряду – компанії «Автомагістраль-Південь» і «Автострада». Вони входили у пʼятірку підрядників президентського проєкту «Велике будівництво». Здача двох обʼєктів запланована до кінця лютого 2027 року.

Міністр уточнив, що відповідні конструкції для зведення тимчасових мостів надають як донорську допомогу американські, французькі і японські партнери.

Очільник міністерства додав, що київська влада має намір внести зміни до бюджету і виділити 1 млрд грн у вигляді співфінансування для будівництва двох тимчасових мостів через Дніпро.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради доручив прем'єр-міністру представити програму безкоштовного наземного транспорту та сформувати резерв автобусів для Києва на випадок перебоїв у роботі метро чи проблем із мостами через Дніпро. Мер столиці Віталій Кличко відреагував на доручення президента Володимира Зеленського уряду підготувати програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва та сформувати додатковий резерв автобусів. Кличко наголосив, що ключовою перешкодою для виведення додаткової техніки на лінії є не брак автобусів, а гостра нестача водіїв через відсутність бронювання.