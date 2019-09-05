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    Кличко їде в Австрію до Курца

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    <span>Мера Києва Віталія Кличка до Австрії запросив Федеральний канцлер країни Австрії Себастьян Курц</span> - Кличко їде в Австрію до Курца
    Мера Києва Віталія Кличка до Австрії запросив Федеральний канцлер країни Австрії Себастьян Курц

    Кличко і Курц обговорять нові виклики, з якими стикається Україна після нещодавніх президентських та парламентських виборів

    У п‘ятницю, 6 вересня, мер Києва Віталій Кличко на запрошення голови Австрійської народної партії Себастьяна Курца відвідає Австрію.

    Там відбудеться робоча зустріч Кличка з Курцем. Про це повідомляє пресслужба столичного голови. 

    «Ми обговоримо нові виклики, з якими стикається Україна після нещодавніх президентських та парламентських виборів. Також йтиметься про поточну та подальшу співпрацю між Україною та Австрією», - зазначив Кличко. 

    Разом з Себастьяном Курцем Кличко відвідає захід у федеральній землі Бургенланд, організований Австрійською народною партією до позачергових парламентських виборів, що відбудуться в Австрії 29 вересня.

    Австрійська народна партія, заснована у 1945 році, є найчисельнішою політичною силою країни і нараховує понад 600 тисяч членів. Австрійська народна партія входить до Європейської народної партії.  

    Нагадаємо, 4 вересня 2018 року у Києві мер столиці Віталій Кличко зустрівся з Федеральним канцлером Республіки Австрія Себастьяном Курцом, який прибув до України з робочим візитом.

    6 березня 2019 року Віталій Кличко на запрошення Федерального канцлера Австрії Себастьяна Курца відвідав з’їзд Австрійської народної партії.

    Австрія Віталій Кличко Київ партії Себастьян Курц
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