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    Кличко просить НАБУ перевірити заяви Богдана про хабар у $20 млн

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    Мер Києва Віталій Кличко звинувачує главу Офіса президента Андрія Богдана в брехні і маніпуляціях - Кличко просить НАБУ перевірити заяви Богдана про хабар у $20 млн
    Мер Києва Віталій Кличко звинувачує главу Офіса президента Андрія Богдана в брехні і маніпуляціях

    Мер Києва просить НАБУ розслідувати оприлюднену керівником Офісу президента інформацію

    Мер Києва Віталій Кличко звернувся в Національне антикорупційне бюро України, аби там відкрили кримінальне провадження за заявою керівника Офісу президента Андрія Богдана про пропозицію йому якимись особами хабара в розмірі 20 мільйонів доларів. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

    «30 липня 2019 року на прес-конференції керівник Офісу президента України Андрій Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому в розмові пропонували хабар в 20 мільйонів доларів. І, нібито, вказана розмова була здійснена в інтересах київського міського голови, тобто у моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні «переговори»! А такі висловлювання пана Богдана, який є керівником Офісу президента України, підлягають перевірці у рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень», - наголосив Кличко.

    «Якщо хтось до когось звертався, потрібно встановити хто, від чийого імені і з якою пропозицією. А також - з'ясувати чи отримала посадова особа неправомірну вигоду. Після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або я буду вимагати від пана Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації», - підкреслив мер Києва.

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    Він також зазначив, що наслідком подібних заяв повинно бути не тільки оприлюднення їх на пресконференціях.

    «Переконаний, що у НАБУ є всі можливості розслідувати оприлюднену інформацію і встановити істину в цій справі. І сподіваюся, що пан Богдан сприятиме розслідуванню. Якщо, звичайно, керівник Офісу президента України сказав журналістам правду», - наголосив Кличко.

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    Кличко просить НАБУ перевірити заяви Богдана про хабар у $20 млн
    Кличко просить НАБУ перевірити заяви Богдана про хабар у $20 млн
    Кличко просить НАБУ перевірити заяви Богдана про хабар у $20 млн

    Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся  з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

    24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

    А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

    30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів. 

    Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.

    Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

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