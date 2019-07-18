Олександр Попов про переворот у Києві: З політичної точки зору, це – негарно інтерв'ю

У 2010-му Янукович фактично усунув мера Леоніда Черновецького, призначивши головою Київської міської державної адміністрації Олександра Попова

«Сьогодні я не бачу необхідності розділяти посади міського голови і голови КМДА»

Минулого тижня президент Володимир Зеленський особисто підтвердив те, про що «Главком» писав ще місяць тому: глава держави планує розділити посади мера столиці та голови Київської міської державної адміністрації - нині їх обіймає обраний киянами Віталій Кличко. Цей хід не оригінальний: раніше до нього вдавався президент Віктор Янукович. У 2010-му він фактично усунув мера Леоніда Черновецького, призначивши головою Київської міської державної адміністрації Олександра Попова.

Тоді вибір на Попова впав через його імідж «міцного господарника»: двічі міністр з питань житлово-комунального господарства (ЖКГ) та регіонального розвитку, двічі народний депутат (Партія регіонів) та чотири рази мер Комсомольська (нині Горішні Плавні). Громадськості та жителям столиці такий крок Адміністрація тодішнього президента пояснила необхідністю терміново взяти столицю у міцні руки, адже на носі було проведення чемпіонату Європи з футболу-2012. Власне, саме завдяки Євро-2012 і значним фінансовим вливанням Попову вдалось покращити столичну інфраструктуру: у першу чергу, мова про громадський транспорт, саме тоді Київ суттєво оновив свій автобусний і тролейбусний парки. Але всі ці досягнення звели нанівець трагічні події зими 2014-го…

Ситуація із можливим розділенням Зеленським двох керівних посад у столиці практично ідентична тій, що складалась за часі правління Януковича. Саме тому «Главком» звернувся до Олександра Попова із проханням пояснити, чого чекати киянам від такого рішення глави держави і чи може «людина президента» мирно співіснувати із обраним мером.

На вашу думку, чи існує тепер гостра необхідність розділення посад мера та голови Київської міської державної адміністрації?

Сьогодні я такої необхідності не бачу. На мою думку, якщо президент піде на такий крок, він повинен буде аргументовано обґрунтувати його відповідність закону та інтересам киян. Я таких аргументів поки що не бачу.

Чи було законним ваше призначення тоді та чи законно це зараз?

Однозначно: тоді це було законно. Законно і зараз, адже з того часу у законодавчому полі нічого не змінилось. Президент має право призначати голову КМДА. З політичної та моральної точки зору контроль над Києвом не має бути метою, метою мають бути зупинення порушень. І знову-таки, таких порушень я на сьогодні не бачу.

Як писав «Главком», на думку конституціоналістів, розділення посад, до якого хоче вдатися Зеленський, суперечить Основному закону. Так, авторитетний юрист-конституціоналіст Юрій Ключковський заявив: «Президент не може призначити когось іншого, крім мера, головою КМДА - це пряме порушення конституційних норм. Крім того, є рішення Конституційного суду, що тільки обраний міський голова може бути призначений головою КМДА. Це незаконно, такі кроки робив Янукович, який крутив законами як хотів».

Разом із тим, команда Зеленського (як і свого часу адміністрація Януковича) спирається не на Конституцію, а на закон України «Про столицю України — місто-герой Київ», зміни від 2010 року до якого дозволяють таке розділення посад.

«Вибори міського голови варто було проводити відразу після Євро-2012»

Коли вас призначили головою КМДА, жодного розподілу повноважень не було, бо Черновецький просто здався без боротьби. А яким має бути поділ повноважень у випадку розділення посад, коли і мер, і глава адміністрації активно працюють?

Черновецький тоді пішов, але виконувачем обов’язки голови у той час стала Галина Герега – як секретар Київради. Ми допомагали один одному. Насправді ж існує чіткий розподіл повноважень. Вона організовувала засідання міської ради, проводила їх, приймала різні цільові програми, а ми як виконавчий орган реалізовували ці проекти. Якщо голова КМДА чи міський голова не стане у позу, то працювати можна.

Взагалі ж, на мою думку, з політичної точки зору негарно, коли міський голова, обраний громадою, відсторонюється, не завершивши термін виконання своїх обіцянок. У моїй ситуації, я вважаю, після проведення Євро-2012 потрібно було проводити вибори міського голови.

Аби зберегти свої повноваження, оточення Кличка пропонує йому створювати виконком Київради і очолювати його. Наскільки цей вихід вдалий?

Ні, це суєта суєт. Я думаю, якщо з приводу створення виконкому буде подання до суду, то він визнає такий хід незаконним, бо не може в Києві бути два виконавчі органи.

Раніше ви казали, що не вважаєте кандидатуру Олександра Ткаченка (нині – генеральний директор «1+1») на посаду голови КМДА вдалою. Чому?

Люди ж очікують не вирішення питань, пов’язаних із телебаченням чи радіомовленням. Є проблеми, наприклад, аварійних мереж, високих тарифів, організації доступних якісних медичних послуг – це зовсім інші напрямки. Зі свого досвіду я знаю, що це дуже непрості питання. А голова КМДА повинен на цьому розумітися. Це він має розповідати, як правильно зробити і вимагати виконання. А у Ткаченка немає такого досвіду, йому потрібно буде вчитися. А часу на це немає.

Я Ткаченка дуже поважаю, він – авторитетна людина, чудовий менеджер. Просто існує своя специфіка і в управлінні містом, і в керуванні телеканалом. У моїй практиці не було таких випадків, щоб людина прийшла з іншої сфери і одразу стала спеціалістом у муніципальному управлінні.

«Інколи я співчуваю Кличку»

Ви досить критично ставитеся до Кличка, чи не так?

Не так. Інколи я йому співчуваю, інколи не схвалюю його дії. В цілому результат роботи міської влади я оцінюю знаком «мінус».

Що не так, на ваш погляд?

Я б не хотів особисто критикувати Кличка, тому казатиму загалом. По-перше, відсутня системність в управлінні. Система – це коли зрозуміло, якого результату ми хочемо досягти через п’ять років, що для цього треба робити щороку, щомісяця, щодня. Київ – це як велика корпорація, і сьогодні я не бачу, щоб нею керували системно.

По-друге, немає контролю за бюджетними муніципальними коштами – я це бачу із сюжетів на телебаченні. Наприклад, по «1+1» бачив, що вартість будівництва шляхопроводу на Богатирський спершу оголошувалась на рівні 500 млн грн, а нині коштує вже мільярд, то зрозуміло, що щось відбувається неправильно.

Крім того, я особисто спостерігаю велику різницю у благоустрою міста у 2012-2014-х роках і сьогодні. На жаль, не у кращий бік.

У чому? Адже Кличко і парки відновлює, і дороги ремонтує, і велодоріжки робить...

Я не про це. Пройдіть зранку по центру міста – мають бути прибрані зупинки громадського транспорту, на асфальті не повинні валятися недопалки, сірники, папірці. Брудно! І так на будь-якій вулиці.

На день міста я з колегами пішов покладати квіти до пам’ятника засновникам міста Києва на Старонаводницькій. Ви б бачили, що там відбувається! Купи сміття, лежать безхатьки.. І фонтан там мав би працювати, та про це вже не йдеться. І це у свято!

Наталія Сокирчук, «Главком»