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Генератори не врятують Київ: названо головну умову виживання столиці під час нових ударів

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Генератори не врятують Київ: названо головну умову виживання столиці під час нових ударів
Віктор Буток розповів, чому генератори не врятують столицю від блекаутів
фото: glavcom.ua

У новій енергетичній концепції немає окремого плану для столиці, але її розробники кажуть, що місто має змінити саму модель споживання

Щоб Київ витримав удари по енергосистемі, мало розставити по місту розподілені генератори: потрібна система, яка керуватиме потоками енергії та стимулюватиме споживачів змінювати поведінку. Про це заявив експерт всеукраїнської громадської організації «Українська стратегія» Віктор Буток під час презентації проєкту Концепції енергетичної трансформації України, передає кореспондент «Главкому».

Буток наголосив, що в концепції немає жодного окремого рішення, яке саме по собі розв'язало б проблему. «Неможливо просто розставити розподілені генератори по території і сказати: «Все, питання вирішили». Немає «срібної кулі», яка б усе вирішила», – сказав експерт.

За його словами, цілісний підхід має поєднувати участь споживачів, локальне виробництво, розподіл енергії та перегляд моделі споживання. «Потрібен елемент керування потоками енергії на рівні споживачів, щоб балансувати систему між розподіленими генераторами і споживачем. Споживач однаково вмикатиме те, що хоче. Але в таку модель мають бути закладені механізми і стимули, щоб споживач змінював свою поведінку», – пояснив Буток.

Він визнав, що окремого плану для столиці чи інших міст концепція не містить. Документ задає бачення, а державні органи, місцеве самоврядування та бізнес мають уже на його основі складати власні плани й програми.

Найскладнішим у реалізації концепції Буток вважає подолати опір великих гравців ринку. «Треба, щоб вони не заважали трансформаційним змінам на ринку і входженню на ринок менших учасників. У тих менша ринкова сила, зате вони дають ефективніші результати», – зазначив він.

Учасник розробки концепції, представник НЕК «Укренерго» Ярослав Пономаренко пояснив, що документ виходить з тези: великі об'єкти генерації є потенційною ціллю для ворога. «Їхнє знищення призводить до тієї ситуації, яку ми маємо зараз. Тож ми намагалися запропонувати рішення, яке можна застосувати вже зараз», – сказав він.

Ярослав Пономаренко розповів про нову енергетичну концепцію
Пономаренко також розмежував захист і стійкість. За його словами, захистити можна окремий об'єкт, а стійкість системи забезпечують нові інструменти розподілу потужностей і генерації. Крім того, концепція вперше закладає безпековий фактор як обов'язковий, незалежно від того, коли закінчиться війна.

Проєкт Концепції енергетичної трансформації України розробила робоча група при ВГО «Українська стратегія» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Документ пропонує паралельно відновлювати й захищати критичну основу енергосистеми та прискорено будувати розподілену, керовану й захищену архітектуру, яка працюватиме під час атак і швидко відновлюватиметься після них. По суті, йдеться про перехід від кількох великих електростанцій, які Росія систематично атакує, до мережі малої генерації, яку значно складніше вивести з ладу одним ударом. Автори описують таку модель як «кіберфізичну систему», де генерація, мережі та споживачі пов'язані цифровим керуванням.

Серед першочергових кроків концепція називає посилення ППО енергооб'єктів, автономне живлення критичної інфраструктури та створення резерву аварійного обладнання. Документ містить 16 рішень, які потребують політичного затвердження на державному рівні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку додаткових рішень для підтримки українських міст і громад в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру.

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Теги: Київ енергетика

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