Молодий чоловік у джинсах і сірій сорочці квапливо намагається справитися з ватманом, на якому загадкові зелені та червоні графіки з цифрами. За цими рухами в укритті в центрі Києва спостерігає два десятки журналістів.

Минулої суботи в епіценті уваги ЗМІ опинився 36-річний міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Його прізвище засвітилося у скандалі, пов’язаному з будівництвом захисту енергооб’єктів Київщини. Спочатку бізнесмен Владислав Соколов, герой «крокодилового» викриття, публічно звинуватив очільника Мінвідновлення у невиконанні фінансових домовленостей за поставку товарів для будівництва.

Потім свої «п’ять копійок» вставив уже колишній заступник Калашника і в міністерстві, і Київській обласній військовій адміністрації Руслан Олійник. 9 листопада Кабмін звільнив його з посади заступника міністра відновлення «за власним бажанням». «…продовжувати роботу в команді керівника, який інтригує, маніпулює і найважливіше – хоче зробити винним в своїх провалах мене, я не став. Власне тому і написав заяву», – так Олійник пояснив свій раптовий відхід з Мінвідновлення, де пропрацював менше трьох місяців.

За цим настала черга відповідати міністру. Калашник мав би надати залізобетонні докази непричетності до махінацій і відповісти на гучні звинувачення.

«У період моєї каденції на посаді начальника Київської обласної військової адміністрації (протягом 24 березня 2025 року – 16 липня 2026 року – «Главком») загальний відсоток будівництва склав 40», – взяв слово Микола Калашник перед журналістами.

Урядовець демонстрував свої досягнення журналістам, вказуючи пальцем на зелений графік. За мить він перескочив на червоне поле. І пояснив: падіння темпів будівництва енергоукриттів відбулося з кінця липня. Тобто саме після його переходу зі посади керманича столичної області на роботу в Кабмін.

30 вересня координаційний штаб при Кабміні зафіксував всього 6% приросту будівельних робіт порівняно з кінцем липня (30 липня було призначено нового голову Київської ОВА Тимура Ткаченка, а частина команди Микола Калашника перекочувала до Міністерства відновлення). Тоді ж міністерству Калашника було доручено негайно взяти під контроль цю проблему. У розмові з журналістами міністр заявив, що визначив свого заступника Руслана Олійника координатором, оскільки той мав відповідну кваліфікацію та знання, працюючи першим заступником начальника Київської ОВА.

Станом на середину листопада, за словами Миколи Калашника, рівень готовності обʼєктів енергозахисту Київщини складає 55% при середньому по державі 77%. Міністр уточнив: гіршу готовність демонструє хіба що прифронтова Херсонська область.

«Главком» розбирався, як так сталося, що столичний регіон, який постійно перебуває під прицілом росіян, провалив терміни виконання плану стійкості. За іронією долі, медійно цю тему підсвітив колоритний маловідомий бізнесмен Владислав Соколов. В мережу потрапило відео слідчих дій в його пентхаузі. Соколов виявився шанувальником химерної розкоші, в його апартаментах навіть було виявлено живого крокодила. Та ключовим виявився інший факт – цей підприємець причетний до сумнівного будівництва енергозахисту Київщини…

Бізнесмен Владислав Соколов і його домашній улюбленець крокодил колаж: glavcom.ua

Документи залишають сліди

Старт будівництву захисту, яке тепер буксує, дав Комплексний план стійкості Київської області на 2026 рік. Його затвердив тодішній начальник Київської ОВА, а нині міністр Микола Калашник. Дата ухвалення вказана 24 лютого 2026 року, четверта річниця повномасштабного вторгнення.

24 лютого 2026 року начальник Київської ОВА Микола Калашник затвердив Комплексний план стійкості Київської області на 2026 рік

Додатково рішення Калашника схвалила сесія Київської обласної ради.

Кілька слів про те, що передбачав Комплексний план стійкості. Ішлося про посилення захисту 207 об’єктів критичної інфраструктури. Серед них була згадка про 26 підстанцій 110 кВ, які у підсумку й перетворилися на проблему для влади.

Загальний кошторис витрат, затверджений Калашником, склав 2,9 млрд грн.

Наприкінці березня Кабмін розподілив перші мільярди на плани стійкості областей. Із розпорядження Калашника від 13 квітня 2026 року №707 стало зрозуміло, що Київська область отримала 1,03 млрд грн. Цим же документом було визначено департамент регіонального розвитку ОВА розпорядником коштів і фактично замовником робіт.

Замовником робіт і головним фінансистом виконання плану стійкості Київщини було визначено департамент регіонального розвитку ОВА на чолі з Олегом Кравченком

Мільярд команда Миколи Калашника планувала спрямувати на захист 26 підстанцій напругою 110 кВ, які належать компанії ДТЕК. Як розповіла «Главкому» народний депутат від «Слуги народу» і голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань забезпечення стану виконання комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст Леся Забуранна, ще у серпні ДТЕК забив на сполох через неготовність підстанцій до потенційних ударів росіян.

Важливий відступ. Журналісти на зустрічі з міністром Калашником поцікавилися, чому держава взяла під опіку питання захисту підстанцій ДТЕК. Мовляв, це ж велика приватна компанія (кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов), яка за рахунок могла би вирішити цю проблему за рахунок своїх ресурсів.

«Ми проживаємо у період війни і для нас основна задача вижити і забезпечити життєдіяльність… Приватній компанії важко охопити захистом велику кількість трансформаторних підстанцій. Тому держава це регулює через спрощені процедури», – пояснив урядовець.

Наприкінці жовтня делегація народних депутатів, які входять до Тимчасової слідчої комісії, відвідала критичні об’єкти на Київщині.

«Багато хто з посадовців озвучує різні відсотки готовності укриттів критичних об’єктів інфраструктури Київської області. Так-от, наша слідча комісія побачила вириті фундаменти, у яких лежала арматура, не зв’язана і не залита бетоном. І це станом на жовтень. Ситуація прежахлива», – констатувала у розмові з «Главкомом» голова ТСК Забуранна.

За словами депутатки, частина захисту підстанцій готова на 20-30%. Є великий сумнів, що розпочате будівництво вдасться завершити до кінця опалювального сезону.

Між іншим, якщо вірити графіку, який демонстрував Калашник журналістам, то є дві підстанції, де будівельні роботи було зупинено ще з кінця липня.

«Опираючись на матеріали ТСК, зазначу: плачевний стан довкола енергетичних об’єктів Київщини був запрограмований на етапі відбору підрядників. 24 підстанції передано в руки двох компаній, які тісно пов’язані між собою. Маємо інформацію, що власники та директори фірм «Консалтинг-буд» і «Ю.Бі.Сі.» – це одна родина. До того ж обидві компанії не мають відповідного досвіду роботи, необхідної кількості власної техніки та працівників», – повідомила Леся Забуранна факти, що свідчать про ймовірну змову.

Ще цікава деталь. Керівництво Київської ОВА протягом квітня-липня 2026 року, тобто за часів роботи там Калашника, видало кілька розпоряджень про фінансування плану стійкості. Спочатку Калашник дозволив департаменту регіонального розвитку направити підрядникам до 70% закладених коштів на проєкти у вигляді авансових платежів. А вже після переходу Калашника до міністерства його перший заступник Олійник підняв цю планку до 90%.

20 липня 2026 року тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської ОВА Руслан Олійник довозив замовнику фінансувати до 90% авансових платежів підрядників

Хто обирав підрядників без тендеру

Як стало відомо «Главкому», під час засідань тимчасово-слідчої комісії Ради директор департаменту регіонального розвитку Київської ОДА Олег Кравченко зробив знакові заяви. Відповідаючи на запитання членів ТСК, хто з посадовців допустив фірми «Консалтинг-буд» і «Ю.Бі.Сі.» до бюджетних коштів, Кравченко усю відповідальність переклав на керівництво області. А вже на останньому засіданні Комісії, яке відбулося 14 листопада, керівник департаменту Київської ОВА озвучив конкретне прізвище відповідального топпосадовця – це Руслан Олійник, колишній перший заступник начальника ОВА і ексзаступник міністра відновлення.

Руслан Олійник, перебуваючи у статусі заступника міністра з відновлення, інспектує об’єкти критичної інфраструктури фото: Руслан Олійник/Facebook

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Консалтинг-буд» створено у 2006 році. З лютого 2023 року директором та власником фірми стала Любомира Кожушко. З 2017 року жінка декларувалася як державний службовець; працювала начальником відділу управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради. У лютому 2020 року Кожушко звільнилася з посади заступниці начальника управління адмінбудинками Апарату Ради.

2025 рік для компанії «Консалтинг-буд» виявися суперуспішним: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 445,8 млн грн. За дев’ять місяців поточного року фірма заробила 101,1 млн грн.

На сьогодні Любомира Кожушко має статус підозрюваної у справі НАБУ. Їй інкриміновано причетність до розтрати бюджетних коштів під час закупівлі безпілотних літальних апаратів для потреб Держспецзв’язку.

Інша фірма-підрядник «Ю.Бі.Сі.» зареєстрована у лютому 2015 року. Кінцевим бенефіціаром та директором вказано киянина Ігоря Нестерука. За дев’ять місяців поточного року чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) компанії склав 47,1 млн грн.

«Навесні, коли відбирали близько 20 компаній на «енергетичні» підряди Держагентства відновлення, у табличці червоним кольором підсвічувало нині згадані «Консалтинг-буд» і «Ю.Бі.Сі.». Наша внутрішня система оцінювання не пропускала ці компанії за жодним критерієм: ані за фінансовою спроможністю, ані за штатом працівників. Апріорі ми навіть не мали права розглядати їх документи», – пригадує показовим момент топпосадовець Агентства відновлення у розмові з «Главкомом».

Є іще кілька фактів, які насторожують. По-перше, профільний департамент Київської ОВА перерахував підрядникам авансових платежів на суму 911 млн грн для будівництва енергозахисту підстанцій у Київській області. Водночас на середину листопада 2026-го підрядники спромоглися підтвердити (актами виконаних робіт) освоєння лише 3% від отриманих сум.

По-друге, жодна із 26-ти підстанцій Київщини не забезпечена стовідсотковим захистом. Наразі власник енергетичних об’єктів ДТЕК власними силами намагається влаштувати бодай мінімальний захист.

«Уявляєте, який стався парадокс: спочатку підстанції мали I рівень захисту. Коли прийшли підрядники «Консалтинг-буд» і «Ю.Бі.Сі.», то вони демонтували цей захист і взялися зводити II рівень захисту, антидроновий. Однак не довели до завершення», – шокована голова ТСК Леся Забуранна.

Ще є дві компанії «БК Київ Фасад» та «Ізі Груп», які не настільки на слуху, як «Консалтинг-буд» і «Ю.Бі.Сі.», але вони також дотичні до зведення захисту трансформаторних підстанцій на Київщині. Зокрема, ТОВ «БК Київ Фасад» має дві угоди на загальну суму 122 млн грн. Компанія отримала 59,34 млн грн авансів, із яких, відповідно до наданого зведення, актами не погашено жодної гривні.

ТОВ «Ізі Груп», виконуючи договір вартістю 52,7 млн грн, не отримавши жодної гривні авансових платежів, забезпечила заявлену будівельну готовність об'єкта на рівні 56%.

За даними журналістів-розслідувачів, ТОВ «БК Київ Фасад» пов’язано з великою будівельною групою «Концепт Груп», якою володіє Михайло Підвисоцький, бізнесмен і депутат Вишгородської міської ради минулого, VII скликання. Його партнером у будівельному бізнесі є Олександр Онищенко, який був радником Руслана Кравченка, коли той очолював Київську ОВА.

Сюди ж варто додати: перед тим, як очолити Державну податкову адміністрацію, Кравченко призначив своїм першим заступником начальника Київської ОВА… Миколу Калашника. Це відбулося після того, як Калашник у розпал скандалу з укриттями перестав бути т.в.о голови Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації.

Що далі?

Під час спілкування з журналістами міністр Калашник заявив, що наразі є попередні домовленості про заміну замовника робіт – замість департаменту регіонального розвитку Київської ОВА цю функцію виконуватиме Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури. Після аудиту Агентство має визначитися з новими підрядниками, які продовжать виконання плану стійкості Київської області.

Водночас Микола Калашник визнав: сама процедура аудиту дуже марудна і може розтягнутися на кілька місяців.

«Це не день, не тиждень, а декілька місяців», – уточнив очільник Мінвідновлення.

Отже, станом на 18 листопада офіційно не названо посадовця, який відповідальний за зрив створення енергозахисту Київщини. При цьому правоохоронні органи вже зацікавилися витратою бюджетних коштів на облаштування захисту підстанцій у Київській області. Цей епізод з’явився у кримінальному провадженні, де йдеться про розтрату коштів на протирадіаційне укриття ліцею Вишневої міської ради.

Треба зауважити: саме підписи директора департаменту регіонального розвитку Київської ОВА Олега Кравченка стоять на більшості договорів з підрядниками, які у 2026 році виконували роботи у рамках плану стійкості Київської області.

дані: ProZorro

Це означає, що поки з-під удару відведено як Калашника, так і Олійника. Хоча обидва публічно зазначили, що їм невідомо, чи мають вони процесуальний статус у кримінальних провадженнях з перевірки реалізації плану стійкості Київської області.

«Я бачив, як Микола Калашник працював начальником військової адміністрації Київської області. Він чимось нагадував хлопця-відмінника на фоні інших керівників областей; натягував на себе стільки завдань, що фізично не міг ослити. Треба віддати належне – у Калашника шалена працездатність: дали завдання – побіг виконувати. Але як безпосередньо реалізувати задачу з практичного боку, у нього не завжди було розуміння. На жаль, він не мав ефективної команди… Коли Калашника призначили міністром відновлення, я поцікавився його думкою, чому він погодився на цю високу посаду. «Другий раз у житті такого не запропонують», – відповів Микола Володимирович. Після цієї відповіді для мене все стало на свої місця», – поділився «Главкомом» своїми спостереженнями колишній високопосадовець, що працював над питаннями відбудови та захисту за уряду Юлії Свириденко.

Віталій Тараненко, «Главком»