Зеленський зробив заяву про захист Києва напередодні складної зими
Президент: Ми будемо захищати нашу столицю будь-яким способом
Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада робитиме все можливе для захисту Києва від російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю для BBC.
«Ми будемо захищати нашу столицю будь-яким способом. Це не вперше. На жаль, це не перша така зима. Але нам потрібна наша столиця. Без столиці не буде країни», – наголосив глава держави.
За словами Зеленського, російські удари по енергетичній інфраструктурі та логістичних об'єктах ускладнюють життя столиці. Під атаками опинилися й мости через Дніпро, що може призвести до розділення міста на частини. Через перебої з електропостачанням та проблеми з логістикою деякі підприємства вже припинили роботу. Частина мешканців виїхала зі столиці на зиму.
Також президент України Володимир Зеленський заявив, що затримки Сполучених Штатів із постачанням ракет-перехоплювачів для систем Patriot безпосередньо впливають на життя українців. Він також дорікнув Вашингтону за більшу увагу до Близького Сходу, ніж до потреб України.
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