За словами Зеленського, російські удари по енергетичній інфраструктурі та логістичних об'єктах ускладнюють життя столиці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада робитиме все можливе для захисту Києва від російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю для BBC.

«Ми будемо захищати нашу столицю будь-яким способом. Це не вперше. На жаль, це не перша така зима. Але нам потрібна наша столиця. Без столиці не буде країни», – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, російські удари по енергетичній інфраструктурі та логістичних об'єктах ускладнюють життя столиці. Під атаками опинилися й мости через Дніпро, що може призвести до розділення міста на частини. Через перебої з електропостачанням та проблеми з логістикою деякі підприємства вже припинили роботу. Частина мешканців виїхала зі столиці на зиму.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що затримки Сполучених Штатів із постачанням ракет-перехоплювачів для систем Patriot безпосередньо впливають на життя українців. Він також дорікнув Вашингтону за більшу увагу до Близького Сходу, ніж до потреб України.