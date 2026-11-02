Командувач Нацгвардії прибув до будинку в Петропавлівській Борщагівці

Генерал-майор спілкується з натовпом

Командувач Національної гвардії генерал-майор Олександр Півненко особисто приїхав на місце подій у Петропавлівську Борщагівку. Відповідні кадри опубліковано в мережі, передає «Главком».

Наразі генерал-майор спілкується з натовпом. За словами Півненка, чотирьох військових госпіталізували, а решта чоловіків у будівлі – військовослужбовці Нацгвардії.

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Нагадаємо, 2 листопада у мережі масово поширювали повідомлення про нібито надзвичайну подію у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Стверджувалося, що озброєні чоловіки силою утримують у підвалі близько 40 осіб, серед яких є поранені у тяжкому стані, а на місце події нібито прибули десятки бригад швидкої допомоги.

Згодом одна з учасниць протесту в Петропавлівській Борщагівці оприлюднила відео, яке, за її словами, зняте всередині будинку, де перебувають військовослужбовці Національної гвардії України. Жінка заявила, що там є люди з тяжкими травмами, зокрема один чоловік із переламаним хребтом.

Також стало відомо, що у Петропавлівській Борщагівці Київської області чотирьох людей із будинку госпіталізують до лікарні. За словами жінки, яка перебувала всередині будівлі, там загалом можуть бути 25-30 осіб.

Як відомо, з будинку в Петропавлівській Борщагівці Київської області терміново госпіталізували чоловіка, який, за попередньою інформацією, може мати перелом хребта. Відео його евакуації з будівлі поширили в мережі.