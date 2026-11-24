У вівторок, 24 листопада, Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки виконав легендарний «Щедрик» на станції метро «Золоті ворота» в Києві. Колектив виступив під керівництвом диригента Вадима Яценка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram хору.

Артисти виконали всесвітньо відому хорову обробку української щедрівки Миколи Леонтовича. Виступ музикантів привернув увагу пасажирів столичного метрополітену, а відеозапис поширився київськими Telegram-каналами.

«Сьогодні різдвяні мелодії звучали на станції метро «Золоті ворота» в Києві. А зовсім скоро вирушаємо в різдвяний тур Україною!» – йдеться в описі до відео, оприлюдненого колективом.

Вадим Яценко очолив хор імені Григорія Верьовки в червні 2026 року. Широкій аудиторії диригент відомий завдяки роботі з львівським хором «Гомін», який під його керівництвом здобув популярність у соціальних мережах. Зокрема, виконання колективом пісні Степана Гіги «Цей сон» зібрало мільйони переглядів.

Після призначення керівником хору Верьовки Яценко продовжив очолювати й львівський «Гомін», поєднуючи роботу з обома музичними колективами.

Нагадаємо, 29 червня 2026 року Міністерство культури України представило Вадима Яценка як нового керівника хору Верьовки. Міністерка культури Тетяна Бережна висловила сподівання, що під керівництвом диригента колектив активізує творчі проєкти, розвиватиме міжнародні партнерства та посилить присутність української культури у світі.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» попередній керівник хору Верьовки Ігор Курилів розповів про проблеми національного колективу, зокрема вимушені неоплачувані відгули та низький відсоток бронювання артистів.