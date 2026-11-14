Окупанти пошкодили склади на Київщині (відео)

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила

Зранку 14 листопада російська терористична армія атакувала Київщину. Унаслідок цього виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

«Внаслідок ранкової атаки БпЛА у Вишгородському районі пошкоджено складські приміщення. Виникла пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

До слова, унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 13 листопада пошкоджень зазнала будівля Національної академії мистецтв України на вулиці Бульварно-Кудрявській, 20.

Будівля має історичне значення. Її звели у 1897-1898 роках коштом київського цукрозаводчика та мецената Льва Бродського. Спочатку там розміщувалася дитяча амбулаторія Товариства надання допомоги хворим дітям. Проєкт споруди розробив харківський інженер Михайло Артинов.

Також внаслідок ворожого обстрілу зазнав пошкоджень Національний інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України, що розташований на вулиці Бульварно-Кудрявській, 27 у Шевченківському районі столиці.