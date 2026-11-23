Атака на Димер. Зеленський повідомив про стан поранених
Окупанти атакували Димер вранці 22 листопада
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару по Димеру загинули 11 людей. Ще четверо постраждалих перебувають у лікарні, серед них жінка, яка пробула під завалами майже 22 годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.
«Зараз лікарі надають необхідну допомогу Давиду – хлопчику, якого вчора врятували з-під завалів будинку в Димері. Батьки зараз перебувають поруч із ним. Ще четверо людей, які були поранені, також перебувають в лікарні. Серед них і жінка, яку вночі вдалося врятувати, вона пробула під завалами майже 22 години», – йдеться у повідомленні.
Зеленський додав, що пошуково-рятувальні роботи на місці удару в Димері тривали всю ніч. За його словами, з-під завалів дістали тіла ще семи загиблих, а загальна кількість жертв російської атаки зросла до 11. Доля двох людей залишається невідомою. Президент зауважив, що рятувальникам доводилося переривати пошуки через загрозу повторних ударів РФ і небезпеку від дронів типу шахед.
«Виробництво таких шахедів – і звичайних, і реактивних, – якими Росія розбиває житлові будинки та інфраструктуру в Україні, критично залежне від іноземних компонентів, передусім від постачання в Росію двигунів та чипів. Санкції світу, контроль за дотриманням санкційних режимів і реальне посилення експортного контролю – це те, що може обмежити російське виробництво зброї. Кожна країна, кожен лідер, які допомагають тиску на агресора, допомагають і захисту життя. Важливо про це пам’ятати і діяти – діяти так, щоб російської зброї було менше і щоб виробляти її було складніше», – підсумував президент.
Нагадаємо, у Димері, що на Київщині, рятувальники дістали 11 тіл людей з-під завалів житлового будинку, пошкодженого російським безпілотником уранці 22 листопада.
Коментарі — 0