Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару по Димеру загинули 11 людей. Ще четверо постраждалих перебувають у лікарні, серед них жінка, яка пробула під завалами майже 22 годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Зараз лікарі надають необхідну допомогу Давиду – хлопчику, якого вчора врятували з-під завалів будинку в Димері. Батьки зараз перебувають поруч із ним. Ще четверо людей, які були поранені, також перебувають в лікарні. Серед них і жінка, яку вночі вдалося врятувати, вона пробула під завалами майже 22 години», – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що пошуково-рятувальні роботи на місці удару в Димері тривали всю ніч. За його словами, з-під завалів дістали тіла ще семи загиблих, а загальна кількість жертв російської атаки зросла до 11. Доля двох людей залишається невідомою. Президент зауважив, що рятувальникам доводилося переривати пошуки через загрозу повторних ударів РФ і небезпеку від дронів типу шахед.

«Виробництво таких шахедів – і звичайних, і реактивних, – якими Росія розбиває житлові будинки та інфраструктуру в Україні, критично залежне від іноземних компонентів, передусім від постачання в Росію двигунів та чипів. Санкції світу, контроль за дотриманням санкційних режимів і реальне посилення експортного контролю – це те, що може обмежити російське виробництво зброї. Кожна країна, кожен лідер, які допомагають тиску на агресора, допомагають і захисту життя. Важливо про це пам’ятати і діяти – діяти так, щоб російської зброї було менше і щоб виробляти її було складніше», – підсумував президент.

Нагадаємо, у Димері, що на Київщині, рятувальники дістали 11 тіл людей з-під завалів житлового будинку, пошкодженого російським безпілотником уранці 22 листопада.