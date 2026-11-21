Уранці 21 листопада на столичному Академмістечку з кранів потекла блакитна вода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Причина зміни кольору води поки невідома. «Київводоканал» наразі не коментував ці повідомлення.

🤯На Академмістечку в Києві з кранів потекла блакитна вода, – місцеві Telegram-канали Причина зміни кольору поки невідома. «Київводоканал» повідомив про зниження тиску на обох берегах столиці. У деяких будинках води тимчасово немає. Фахівці працюють над відновленням водопостачання. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 21, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Раніше, о 08:59, «Київводоканал» повідомив про перебої з водопостачанням у п’яти районах столиці – Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Подільському. Близько 10:00 підприємство уточнило, що тиск знизився на обох берегах Києва. В окремих будинках вода могла тимчасово зникнути. Фахівці працюють над відновленням водопостачання.

Набрати питну воду можна в міських бюветах. Їхні адреси є на карті «Київводфонду».

Нагадаємо, 12 листопада «Київводоканал» пояснив, чому вода в кранах з’являється із затримкою після повернення світла. Після знеструмлення фахівці мають запустити насоси, наповнити резервуари й трубопроводи та відновити тиск у мережі. За даними підприємства, до 12 листопада його водопровідні об’єкти знеструмлювалися близько 200 разів від початку місяця.