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    Кияни згадали про свята. Довгі черги в столичних супермаркетах

    Свята наближаються
    Передноворічна тиснява навколо супермаркетів і великих торгово-розважальних центрів розпочалась. Столиця готується до свят традиційно в останні дні. Найбільші черги за мандаринами й овочами. Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у новорічну ніч для киян і гостей міста підготували насичену розважальну програму Для киян і гостей
    • Сьогодні, 20:51
    • Розсилка
    Столичні супермаркети за день до Нового року
    Столичні супермаркети за день до Нового року

    Свята наближаються

    Передноворічна тиснява навколо супермаркетів і великих торгово-розважальних центрів розпочалась.

    Столиця готується до свят традиційно в останні дні. Найбільші черги за мандаринами й овочами.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у новорічну ніч для киян і гостей міста підготували насичену розважальну програму

    Для киян і гостей столиці, які бажають святкувати Новий рік на Софійській площі, підготували насичену розважальну програму.

    Так, у ніч із 31 грудня на 1 січня програмою передбачено:

    • 23:00-23:40 – виступ державного естрадно-симфонічного оркестру України.
    • 23:40-23:48 – виступ франко-українського співака Поля Манандіза.
    • 23:48-00:05 – звернення Президента України Петра Порошенка до українців. Зустріч Нового року супроводжуватиметься піротехнічним шоу.
    • 00:05-01:20 – проект «Діджей з оркестром» – DeluxeSound Dj’s and Kyiv Fantastic Orchestra.
    • 01:20-01:35 – виступ «KOLA».
    • 01:35-02:10 – виступ «Secret Avenue».
    • 02:10-03:00 – виступ рок-гурту «Epolets».

    Джерело: ТСН

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