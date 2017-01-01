Кияни згадали про свята. Довгі черги в столичних супермаркетах
- Сьогодні, 20:51
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Столичні супермаркети за день до Нового року
Свята наближаються
Передноворічна тиснява навколо супермаркетів і великих торгово-розважальних центрів розпочалась.
Столиця готується до свят традиційно в останні дні. Найбільші черги за мандаринами й овочами.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у новорічну ніч для киян і гостей міста підготували насичену розважальну програму
Для киян і гостей столиці, які бажають святкувати Новий рік на Софійській площі, підготували насичену розважальну програму.
Так, у ніч із 31 грудня на 1 січня програмою передбачено:
- 23:00-23:40 – виступ державного естрадно-симфонічного оркестру України.
- 23:40-23:48 – виступ франко-українського співака Поля Манандіза.
- 23:48-00:05 – звернення Президента України Петра Порошенка до українців. Зустріч Нового року супроводжуватиметься піротехнічним шоу.
- 00:05-01:20 – проект «Діджей з оркестром» – DeluxeSound Dj’s and Kyiv Fantastic Orchestra.
- 01:20-01:35 – виступ «KOLA».
- 01:35-02:10 – виступ «Secret Avenue».
- 02:10-03:00 – виступ рок-гурту «Epolets».
Джерело: ТСН