Кияни згадали про свята. Довгі черги в столичних супермаркетах

Свята наближаються

Передноворічна тиснява навколо супермаркетів і великих торгово-розважальних центрів розпочалась. Столиця готується до свят традиційно в останні дні. Найбільші черги за мандаринами й овочами. Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у новорічну ніч для киян і гостей міста підготували насичену розважальну програму Для киян і гостей