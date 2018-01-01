Столична влада гадає, як повернути аварійник будинок у центрі Києва державі

Масштабна пожежа у центрі міста

Після пожежі в будинку на вулиці Богдана Хмельницького в Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чиновники тепер гадають, як повернути будинок у власність держави. За збігом обставин за два роки до того, як виникла пожежа у цій будівлі, поруч у прибудові стався обвал усіх перекриттів. Попри масштаб та розголос, крапки у тій справі



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Будинок у центрі Києва

Масштабна пожежа у центрі міста

Після пожежі в будинку на вулиці Богдана Хмельницького в Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чиновники тепер гадають, як повернути будинок у власність держави.

За збігом обставин за два роки до того, як виникла пожежа у цій будівлі, поруч у прибудові стався обвал усіх перекриттів. Попри масштаб та розголос, крапки у тій справі досі не поставлено.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького сталася масштабна пожежа.

Наступного дня після пожежі Міністерство культури на сайті відомства зробило офіційну заяву, якою попросила мера Києва Віталія Кличка викупити занедбану будівлю.

Джерело: ТСН