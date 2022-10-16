Танковий альянс. Колишній посол Мельник звернувся із пропозицією до Шольца

Дипломат вважає, що подібне об’єднання зняло б навантаження із самої Німеччини

Український дипломат Андрій Мельник запропонував німецькому канцлеру Олафу Шольцу створити «європейський танковий альянс». Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag.

На думку дипломата, подібне об’єднання зняло б навантаження із самої Німеччини як основного постачальника танків та забезпечило б нагальні потреби ЗСУ на полі бою вже зараз.

«Нам зараз потрібно все, що можна швидко доставити: танки Leopard 2 та БМП Marder, більше артилерії, а також боєприпаси. Це головний пріоритет. Ми просимо канцлера Олафа Шольца створити європейський танковий альянс. Дюжина країн мають дві тисячі танків Leopard 2. Якщо кожна з них дасть орієнтовно 10% від цього Україні, то ми зможемо створити цілу армію з 200 і більше танків, щоб швидше звільнити окуповані території», – пояснив Мельник.

Нагадаємо, 15 жовтня повідомлялося, що Німецький уряд передав Україні 16 броньованих буртоукладальних машин Biber та 10 понтонно-мостових машин.

Разом з тим 11 жовтня міністр оборони України повідомив, що прибула перша з чотирьох німецьких систем ППО Iris-T і ще чотири системи Himars.

Також повідомлялося, що Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana. Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 тис. аптечок та 405 000 сухпайків.