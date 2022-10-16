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Танковий альянс. Колишній посол Мельник звернувся із пропозицією до Шольца

Альона Боженко
glavcom.ua
Танковий альянс. Колишній посол Мельник звернувся із пропозицією до Шольца
Мельник запропонував Шольцу створити «європейський танковий альянс»
фото ілюстративне

Дипломат вважає, що подібне об’єднання зняло б навантаження із самої Німеччини

Український дипломат Андрій Мельник запропонував німецькому канцлеру Олафу Шольцу створити «європейський танковий альянс». Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag.

На думку дипломата, подібне об’єднання зняло б навантаження із самої Німеччини як основного постачальника танків та забезпечило б нагальні потреби ЗСУ на полі бою вже зараз.

«Нам зараз потрібно все, що можна швидко доставити: танки Leopard 2 та БМП Marder, більше артилерії, а також боєприпаси. Це головний пріоритет. Ми просимо канцлера Олафа Шольца створити європейський танковий альянс. Дюжина країн мають дві тисячі танків Leopard 2. Якщо кожна з них дасть орієнтовно 10% від цього Україні, то ми зможемо створити цілу армію з 200 і більше танків, щоб швидше звільнити окуповані території», – пояснив Мельник. 

Нагадаємо, 15 жовтня повідомлялося, що Німецький уряд передав Україні 16 броньованих буртоукладальних машин Biber та 10 понтонно-мостових машин. 

Разом з тим 11 жовтня міністр оборони України повідомив, що прибула перша з чотирьох німецьких систем ППО Iris-T і ще чотири системи Himars.

Також повідомлялося, що Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana. Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 тис. аптечок та 405 000 сухпайків.

Теги: Німеччина міністр посол боєприпаси танки

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