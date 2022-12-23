Андрій Мельник: Передача Україні німецьких систем ППО Iris-T – детективна історія

Ваша дружина Світлана викликає велике захоплення. Вона так віддано вас підтримувала в соцмережах, пояснювала ваші висловлювання, мотивацію. Розкажіть більше про неї читачам «Главкома»?

Дякую вам дуже за це запитання, їй буде приємно це почути. Я обов’язково передам.

Світлана – моє альтер-его. Без неї і не було б мене. Вона не лише опора сім’ї, чудова мама та ідеальна дружина. Вона насамперед – невтомний генератор ідей, саме вона мене завжди підштовхувала до дії і підтримувала всіма силами. Світлана – мій однодумець. Для неї наше перебування у Берліні було не черговим закордонним відрядженням чоловіка. Для неї наша спільна праця – це все її життя, її всесвіт. Я їй завдячую практично всім у житті. Вона мені постійно підставляла плече, також і психологічно.

Ми зі Світланою познайомилися в Інституті держави і права імені Корецького Академії наук, вона там почала працювати у 17 років, спочатку як лаборант, паралельно навчалася на юридичному факультеті, згодом стала науковою співробітницею. Тоді, у 1994 році у неї була важка сімейна ситуація, їй ледь не самій треба було заробляти гроші. Вона фактично утримувала сім’ю. Це був важкий період. А зустрілися ми з нею у 1997 році, тоді я лише вступив на дипломатичну службу, але дуже хотів паралельно займатися науковою працею, написати дисертацію. Саме вона була помічницею професора Володимира Денисова, який став моїм науковим керівником. А через два роки ми одружились. Вже 23 роки разом.

За фахом Світлана, як і я, юрист-міжнародник. Ми зрештою обоє майже синхронно захистили дисертації. Вона багато років викладала в Дипломатичній академії при МЗС курс превентивної дипломатії до того часу поки, на жаль, її не «реформували», перетворивши в такий собі центр підвищення кваліфікації і вивчення мов. До речі, Світлана є автором низки монографій, була членом редколегії та написала понад сотню статей у тритомній «Енциклопедії міжнародного права».

Тож під час нашої праці у Берліні вона чудово відчувала всі непрості процеси, що стоїть на кону для України. І у міжнародному праві, і в історії. Вона реально цим жила. У неї, до речі, був свій окремий трек публічної та культурної дипломатії. Вона брала активну участь у роботі Жіночого дипломатичного клубу в Берліні, збирала у резиденції суспільний бомонд, презентувала Україну, організовувала концерти з нашими зірками класичної музики. Вона реально була повноцінним дипломатом без посади, на нашому сленгу, ex officio. Тож мені неймовірно приємно, що ви згадали про дружину!

Андрій і Світлана Мельники – 23 роки разом

Заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга кілька місяців тому в інтерв’ю «Главкому» сказав, що ви заслужили право обрати посаду після повернення з німецького відрядження. Отже, виходить, ви собі самі обрали нову посаду? Це, можливо це сталося ще під час вашої зустрічі з президентом Зеленським?

Я читав це інтерв’ю на «Главкомі», одне з найбільш цікавих. Насправді, те, що сказав Андрій Сибіга вашому виданню, я можу лише підтвердити. Мене надзвичайно тепло зустріли на Батьківщині, в Офісі президента та МЗС. Навіть особисто президент знайшов час, щоб мене прийняти, і це теж було трохи незвично. Як правило, глава держави не приймає послів, яких він звільняє. Для мене було дуже важливо – суто по-людськи, що президент захотів мене побачити і вислухати. Для мене це була висока честь і зворушливий момент підтримки. Я вважав, що у разі, якщо Володимир Олександрович для мене знайде бодай п’ять хвилин, то цього було більш ніж достатньо. Але він зі мною розмовляв годину і 15 хвилин. За цю увагу, але насамперед за його величезну підтримку під час роботи в Німеччині, за його терпіння щодо моїх неортодоксальних методів дипломатії я йому висловив глибоку подяку.

Він трохи усміхався, коли згадували про Німеччину. Але загалом це була розмова про майбутнє. І президент поставив буквально те саме питання, яке озвучив його дипломатичний радник Андрій Сибіга: «Мені б хотілося, щоб ви посилили МЗС». Я сказав, що для мене, по-перше, головне відчувати довіру керівництва держави і міністерства. Я бачив, що вона дійсно є, ця незрима підтримка. І друга важлива річ – нове завдання, яке було б цікавим і потрібним для країни у час війни. Я дуже щасливий, що президенту сподобалися висловлені мною ідеї. Це точно не буде Європа, а новий виклик.

Отже, у статусі заступника міністра ви куруватимете...

Розкрию вам секрет. Це буде насамперед Латинська Америка.

А там якраз непочатий край роботи...

Я люблю системну роботу, де треба закачати рукави. Міністр Дмитро Кулеба визначив цей напрям і доручив розробити нову стратегію відносин з державами цього важливого регіону. І я це з великою вдячністю прийняв, цю пропозицію глави МЗС. У нього є амбіція зрушити з місця цю скалу, так само, як він ініціював подібні програмні документи щодо Африки та Азії. Мені дуже хотілося допомогти міністру реалізувати цю візію.

І цьому допоможе ваша іспанська...

Іспанська мова у мене є. Вона не перфектна, звичайно, не така, як німецька чи англійська, але вона є. До речі, я її вивчив з нуля, коли був директором найпекельнішого територіального департаменту МЗС для того, щоб не зійти з розуму від інтенсивності, коли я працював в МЗС з 2010 по 2014 рік, то я двічі на тиждень все відкладав і опановував іспанську. Здав іспити, зараз активно відновлюю, останнім часом дивлюся фільми на Netflix з іспанським дубляжем.

Мені треба буде одразу стартувати, я вже шукаю експертів, які розбираються з усіма нюансами континенту, зокрема в економічній сфері. До кожної країни має бути підібрано окремий ключик. Що ми можем запропонувати Бразилії або Чилі, як вибудовувати стосунки з Венесуелою чи Колумбією, якою має бути роль Центральної Америки? Одним словом, роботи – непочатий край.

Дуже дякуємо за інтерв’ю і бажаємо успіху на новій посаді.

Микола Сірук, Микола Підвезяний, Станіслав Груздєв, «Главком»