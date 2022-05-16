Шольц – ображена ковбаса. Історія отримала несподіване продовження (фото)

Посол Мельник отримав подарунок від німецького м’ясника

Посол України в Німеччині Андрій Мельник отримав несподіваний подарунок – ліверну ковбаску з Південного Пфальца. Її до Берліна дипломату передав колоритний м’ясник Вальтер Адам із мальовничого містечка Гексгайм. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла дружина посла Світлана Мельник.

«У такий спосіб м’ясник хотів захистити легендарний німецький продукт, без якого не обходиться жоден сніданок», – написала Світлана Мельник.

Подружжя не залишилося в боргу, передавши добродушному м’яснику і його друзям подарунки з українськими гастрономічними книгами та хорошим коньяком.

Обміном подарунків завершилася історія із коментарем Андрія Мельника щодо Олафа Шольца. Як відомо, федеральний канцлер Німеччини заявив, що не планує найближчим часом відвідувати Україну, оскільки Київ відмовився прийняти президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Мельник же сказав, що Шольц поводиться як ображена ліверна ковбаса. Це німецький фразеологізм, що вживається у випадку, коли хочуть описати несправедливу і безпідставну образу людини.

У свою чергу, німецькі журналісти вирішили безпосередньо звернутися до майстрів ковбасних справ і запитати їх, чи почуваються вони ображеними, коли вживається такий вислів. Всі вони в голос відповідали, що жодним чином такі слова не ображають. А сама ковбаса є дуже смачною і доброю, тому несправедливим скоріше вважають факт недооцінки печінкової ковбаси.

Один з таких репортажів з живописного регіону Пфальц побачив посол і зробив дуже короткий пост, що він абсолютно згодний, а сам він «дуже любить печінкову ковбасу» і послався на інтерв’ю з прекрасним і добрим виробником і власником м’ясної лавки паном Вальтером Адамом з містечка Герксхайм, що на кордоні з Францією.

Майстер був захопленим і радим, що його коментар у газеті прочитав посол. Він, не приховуючи добрих і щирих емоцій, проголосив у наступному репортажі в місцевій газеті, що з цієї нагоди він хоче передати послу свої смачні вироби і обов’язкову легендарну ліверну ковбасу.

Нагадаємо, за інформацією Bild, Штайнмаєра не захотіли бачити у Києві через його тісні зв’язки з Росією. Тоді Шольц висловив роздратування щодо відмови у приїзді Штайнмаєра. Хоча сам глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульоване, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.

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