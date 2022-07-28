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«Шольц – ображена ковбаса»: Мельник дав нову оцінку своїй фразі

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 06:30 glavcom.ua
«Шольц – ображена ковбаса»: Мельник дав нову оцінку своїй фразі
Мельник назвав недоречними свої висловлювання на адресу Шольця
фото: Getty

Мельник визнав недоречність своїх висловлювань на адресу Шольця

Звільнений посол України у Німеччині Андрій Мельник визнав, що його образливі слова на адресу німецького канцлера Олафа Шольца були недоречними. Таку заяву він зробив у інтерв'ю газеті Die Zeit.

«Так, мабуть, це було недоречно, то була емоційна реакція. Можливо, мені варто було б підібрати інші слова, проте це почуття відповідало думці всієї України», – заявив дипломат.

Проте Мельник висловив думку, що дипломатам не завжди слід стримувати емоції.

«Дипломат – не робот. Особливо в неспокійні часи людям потрібні емоції та пристрасть», – вважає він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 9 липня звільнив низку послів України. Серед них голова дипломатичної місії у Німеччині Андрій Мельник.

Нагадаємо, що Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца.

Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» (вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав – ред.) це не дуже по-державницьки.

А зволікання Німеччини у питанні надання Україні важкого озброєння дипломат проілюстрував картинкою із равликом, який повільно тягне на черепашці патрон.

Кілька днів тому український посол різко прокоментував заяву «німецьких інтелектуалів», які закликали канцлера Олафа Шольца перестати надавати військову допомогу Україні й схилити таким чином Київ до переговорів з Москвою. Мельник назвав цих людей «групою псевдоінтелектуальних невдах» і запропонував їм «піти до біса».

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Теги: Олаф Шольц Німеччина Андрій Мельник

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