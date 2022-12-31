Люди 2022 року. Українська версія

Людина року

Мені здається, що неможливо цього року персоніфікувати той успіх, який здобула Україна, захищаючи себе. Повторю за журналом Time – треба говорити про дух України та українців. І той же Зеленський є для багатьох уособленням цього духу. Тому я б не виділяв персоналії, а виділив весь український народ.

Відкриття року

Очевидно, Залужний. Я не особливо розбираюсь у військових справах, але мені здається, що він продемонстрував дуже високий рівень як військовий керівник, тактик і стратег. Власне, ось тут успіх Збройних сил можна персоніфікувати, зважаючи на те, що ми говоримо про дуже ієрархізовану структуру, якою є будь-яка армія. Тож можна персонально дякувати цій людині, яка справді є відкриттям року.

Розчарування року

Знову не можу персоніфікувати, але значну частині моїх колег по парламенту у плані мобілізації, серйозності розуміння загроз для країни і об’єднання навколо питань її оборони вистачило на дуже короткий період. Десь за два місяці, коли загроза взяття Києвом вже зникла, парламент знову повернувся до вирішення власних справ. І далеко не всі питання, які зараз вирішуються, допоможуть країні встояти, а навпаки шкодять для інтеграції у Євросоюз. Маю на увазі і скандальний закон про Конституційний суд, і ті закони, які руйнують здобутки попередніх років. Плюс низку проєктів, попри їхню гостру актуальність, просто не було ухвалено – йдеться про заборону Російської православної церкви та скасування 9 травня як Дня перемоги.