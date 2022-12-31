Головна Лонгріди
search button user button menu button

Люди 2022 року. Українська версія

Павло Вуєць, Наталія Сокирчук
Люди 2022 року. Українська версія

Люди 2022 року. Українська версія

Павло Вуєць, Наталія Сокирчук Сьогодні, 08:30 glavcom.ua

Хто вони, герої та антигерої 2022 року?

Під ялинку «Главком» традиційно опитав депутатів з різних політичних таборів та експертів з різних галузей про їхні емоції від року, що минає. Кожному було запропоновано назвати людину року, відкриття року та розчарування року. Звісно, цьогорічне опитування дещо відрізняється від попередніх: триває повномасштабна війна і політичний процес завмер.

Цікаво, що думки опитаних нами експертів про те, що є головним розчаруванням року, дуже відрізняються…

Ярослав Железняк
нардеп фракції «Голос»

Людина року

Володимир Зеленський та Валерій Залужний, які стали обличчям спротиву – вони надихнули націю та світ і показали результат із захисту країни. Навіть я, як опозиційний політик, мушу визнавати, що вони зіграли велику історичну роль. Тому вони – люди року. Точно для українців, і думаю, що і для світу також

Відкриття року

Кирило Буданов, Дмитро Кулеба, Михайло Федоров, Олександр Сирський. Всі вони класно робили свою роботу та проявили себе кожен у своїй сфері.

Розчарування року

Олексій Арестович. Він дав зайву непотрібну надію і багато його прогнозів досі не справдились. Не скажу, що мене дуже цікавила його думка, але для багатьох людей, мені здається, це було трохи неприємно.

Микита Потураєв
нардеп фракції «Слуга народу»

Людина року

Тут все просто – Володимир Зеленський. Він є символом національного спротиву і більше нема чого пояснювати. Президент фізично не залишив країну у найважчі часи. Коли все висіло на волосині, він залишався у столиці і надихав весь народ на спротив.

Відкриття року

Збройні сили України. Ніхто не сумнівався у якості та патріотизмі нашої армії, але вона певною мірою, несподівано для самої себе, продемонструвала, що здатна робити справжні дива. Блискавичні історії успіху: у Залужного, Сирського, інших командувачів. І не тільки у командувачів, а й у офіцерів, сержантів, солдатів. Це просто диво і відкриття.

Розчарування року

Оце найскладніше питання. Багато хто розчарував – та ж Ангела Меркель, хоча у мене ніколи не було ілюзій щодо неї. Сказати, що розчарувала західна політика – так вона змінюється. Сказати, що розчарували росіяни – так ніяких особливих зачарувань ними і не було. Сталася біда і в умовах цієї біди не сталося нічого поганого, чого б я не очікував.

Олексій Кучеренко
нардеп фракції «Батьківщина»

Людина року

Тут конкуренції Зеленському немає. Направду, я чекав і був впевнений, що 24 лютого президент поведе себе геть інакше. І це би завершилося абсолютно трагічно для України. Але він повівся так як повівся і це дало потужний шанс для України. Оце мене, безумовно, у хорошому розумінні вразило.

Відкриття року

Ніхто не був відкриттям, тому що нинішня система управління державою є неефективною і, по суті, нікому не дає себе проявити та відкритися. Сьогодні ми бачимо тільки майстрів піарного жанру з різних офісів, які намагаються справити найкраще враження на свого патрона.

Якщо ж брати когось поза політикою, то це – Збройні сили. І, безперечно, пан Залужний мене дуже приємно вразив. Я переконався, що у нас є дуже потужні командувачі, військові командири середньої, нижчої ланки, рядові. Ну, і на фоні останніх подій – рядові енергетики. Я не кажу при цьому про державне управління цією сферою.

Розчарування року

На превеликий жаль, мене останнім часом дуже розчаровує поведінка інституції, у якій я представлений, – Верховної Ради. Маючи формально конституційні повноваження центру прийняття рішень, нинішня правляча коаліція нівелює цей орган. Про ефективність роботи, якусь синергію взагалі не йдеться. Рішення приймаються у якомусь хаосі, потім заново переприймаються… І уряду це теж, за великим рахунком, стосується.   

Володимир В’ятрович
нардеп фракції «Європейська солідарність»

Людина року

Мені здається, що неможливо цього року персоніфікувати той успіх, який здобула Україна, захищаючи себе. Повторю за журналом Time – треба говорити про дух України та українців. І той же Зеленський є для багатьох уособленням цього духу. Тому я б не виділяв персоналії, а виділив весь український народ.

Відкриття року

Очевидно, Залужний. Я не особливо розбираюсь у військових справах, але мені здається, що він продемонстрував дуже високий рівень як військовий керівник, тактик і стратег. Власне, ось тут успіх Збройних сил можна персоніфікувати, зважаючи на те, що ми говоримо про дуже ієрархізовану структуру, якою є будь-яка армія. Тож можна персонально дякувати цій людині, яка справді є відкриттям року.    

Розчарування року

Знову не можу персоніфікувати, але значну частині моїх колег по парламенту у плані мобілізації, серйозності розуміння загроз для країни і об’єднання навколо питань її оборони вистачило на дуже короткий період. Десь за два місяці, коли загроза взяття Києвом вже зникла, парламент знову повернувся до вирішення власних справ. І далеко не всі питання, які зараз вирішуються, допоможуть країні встояти, а навпаки шкодять для інтеграції у Євросоюз. Маю на увазі і скандальний закон про Конституційний суд, і ті закони, які руйнують здобутки попередніх років. Плюс низку проєктів, попри їхню гостру актуальність, просто не було ухвалено – йдеться про заборону Російської православної церкви та скасування 9 травня як Дня перемоги.

Микола Скорик
нардеп групи «Платформа за життя та мир» (колишня ОПЗЖ)

Людина року

Безумовно, Зеленський – з цілого ряду причин.

Відкриття та розчарування року

У такий період політики як такої не існує. Тому ніяких відкриттів та розчарувань для мене нема. Головна тема – це зараз війна та виживання України, збереження її територіальної цілісності та людей. Всі інше – вторинне та метушня.

Володимир Фесенко
політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»

Людина року

Безумовно, це президент Володимир Зеленський – це визнав весь світ, впливові західні видання. Є, звісно, й інші вагомі претенденти. На друге місце я би поставив командувача Збройних Сил Валерія Залужного. Ми раніше про нього нічого не знали. А виявилося, що у нас є такий креативний, сильний і потужний командувач. На третє – Кирила Буданова.

Відкриття року

Теж Зеленський. Він здивував усіх, навіть своїх політичних опонентів – членів «Свободи», партії Петра Порошенка… Він став обличчям українського спротиву, дуже гідно проявив себе. У цьому році ми побачили нового Зеленського. Він геть інакший, ніж був рік тому. Зеленський змінився зовні – не лише з точки зору одягу, виразу обличчя, манери розмови і поведінки. Стало значно менше посмішок, хоча час від часу він все ж посміхається. На мою думку, оця ризиковість, патріотизм були у ньому від початку. Як президент він готовий боротися за свою країну на цій посаді.

Так само я можу сказати і про Залужного і Буданова – вони теж стали відкриттям року.

Розчарування року

Російський народ – своєю підтримкою цієї ганебної війни. Вони називали нас «братами» – то що ж ви своїх братів вбиваєте?

Андрій Зелінський
військовий капелан, заступник керівника Департаменту військового капеланства Патріаршої курії УГКЦ

Людина року

Українець.

Відкриття року

Як мудро написав Time, the spirit of Ukraine, тобто дух України.

Розчарування року

Якщо чесно, я зовсім не відчуваю розчарування.

Ірма Вітовська-Ванца
актриса театру та кіно

Людина року

Людиною року, я вважаю, справедливо назвати Романа Ратушного.

Роман Ратушний – український громадський діяч, журналіст, військовий-доброволець. Учасник Євромайдану. Відомий боротьбою за збереження столичного урочища Протасів Яр та як учасник російсько-української війни. У віці 24 років загинув у бою під Ізюмом 9 червня 2022 року, потрапивши у ворожу засідку. 
Читайте також: Битва за Протасів Яр. «На паркані виб’ють імена всіх, хто долучився...»

Відкриття року

Особисто для мене – це те, що широкий загал дізнався про Ратушного. Я вже бачу, що це – епічний сценарій на майбутнє. Таких хлопців ми бачимо щодня і щодня їх втрачаємо.

Розчарування року

Я не розчарована. Те, що почалося повномасштабне вторгнення, не викликало у мене подиву. Для мене ця війна почалася у 2014 році.

Олег Покальчук
соціальний і військовий психолог

Людина року

Валерій Залужний.

Відкриття року

Володимир Зеленський.

Розчарування року

Національний марафон новин.

Павло Вуєць, Наталія Сокирчук, «Главком»

Читайте також:
Теги: війна українці Володимир Зеленський Україна Дмитро Кулеба Олексій Арестович Валерій Залужний Кирило Буданов

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2022 році робота українського парламенту докорінно відрізнялася від попередніх років
Верховна Рада-2022. Сім унікальних фактів і один тривожний ризик Підсумки
28 грудня, 10:30
«Z означає засранці». 10 фіаско російської пропаганди в 2022 році
«Z означає засранці». 10 фіаско російської пропаганди в 2022 році Підсумки
Вчора, 16:30
ЗСУ показали всьому світові, що здатні дати відсіч кожному ворогові 
300 днів війни. Десять перемог України, які вразили увесь світ
20 грудня, 14:40

Публікації

«Z означає засранці». 10 фіаско російської пропаганди в 2022 році
«Z означає засранці». 10 фіаско російської пропаганди в 2022 році
Вчора, 16:30
Український військовий на блокпосту біля міста Ізюм, 15 вересня
Український контрнаступ зсередини: як це відбувалось. Реконструкція The Washington Post
Вчора, 11:20
Зустріч президентів США і України у Білому домі. 21 грудня 2022 року
Післямова до візиту Зеленського у США. Хто є хто на цьому фото
29 грудня, 15:18
Сума контрактів сягнула 70 млн грн. Який з регіонів придбав найбільше, і скільки бюджетним установам зараз коштують набори з цукерками?
Солодкі мільйони. Хто купує і продає новорічні пакунки на Prozorro
29 грудня, 15:15
Офіційно «Артеріум» повідомив, що після 24 лютого закрив своє представництво у Росії і припинив там клінічні дослідження
Препарати фармкомпанії «Артеріум» Костянтина Жеваго можуть заборонити через зв’язки з Росією?
29 грудня, 15:00
У 2022 році робота українського парламенту докорінно відрізнялася від попередніх років
Верховна Рада-2022. Сім унікальних фактів і один тривожний ризик
28 грудня, 10:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту