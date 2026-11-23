34 гектари лісу під Українкою на Київщині біля маєтку Віктора Медведчука – повернуто державі. Палац Терещенків на Житомирщині, пам’ятку архітектури, яку без жодних погоджень віддали монастирю Московського патріархату, – повернуто державі. Це стало можливим, бо в прокуратури було право йти до суду, коли ті, хто мав би берегти це майно, самі не захотіли його захищати.

А от букові праліси Закарпаття наразі намагаються захистити в суді. Тамтешня облрада вивела їх із заказника саме там, де планувався гірськолижний курорт. Журналісти пов’язують будівництво курорту з оточенням Владислава Каськіва і Сергія Льовочкіна. І саме тут механізм захисту може дати збій: з 1 січня 2027 року прокуратура втрачає головну підставу для таких позовів.

Конституційний Суд скасував норму, яка дозволяла йти до суду прокурорам замість бездіяльних рад та адміністрацій, і дав парламенту рік, щоб написати нові правила гри. Уряд подав відповідний законопроєкт №16026 ще у вересні, але Верховна Рада із розглядом не квапилася. У порядку денному парламенту документ з’явиться 26 листопада.

Щойно проєкт дійшов до парламенту, деякі громадські організації почали атакувати його, стверджуючи, що він повертає прокуратурі загальний нагляд. Це помилка. Загальний нагляд, від якого Україна відмовилася 10 років тому, дозволяв прокурорам перевіряти органи влади й підприємства без суду. У проєкті №16026 про це немає ані слова: він визначає лише, у яких випадках прокурор може звернутися до суду в інтересах держави. Водночас окремі його норми справді надто розширюють повноваження прокуратури щодо збору доказів, і їх треба виправити до голосування. Але виправити не означає зупинити.

Без прокуратури громадські організації, звісно, можуть виявити порушення і розповісти про них суспільству. Але навіть усі разом вони не мають ресурсу роками вести тисячі справ по всій країні і захищати все – від Карпат до Дніпра. Тож якщо закон не набуде чинності до 1 січня, захищати ліси, береги й пам’ятки буде нікому.

Як компанія програла берег у Козині, але виграла в Конституційному Суді?

Козин, як і вся Конча-Заспа, – одне з найдорожчих місць під Києвом. Тут, у межах 100-метрової прибережної захисної смуги Дніпра, товариство «Рейнір Бізнес Груп» отримало десятки гектарів землі на узбережжі. Це відома «туалетна» схема: компанія купила кілька недобудов і на цій підставі без аукціону взяла в оренду землю, площа якої, як встановив суд, значно перевищувала площу самих об’єктів. Потім ділянки перевели у власність під житлову забудову – за ціною, значно меншою за ринкову.

Макет однієї із запланованих забудов поблизу води – котеджі в Козині фото: реклама на Lun.ua

Закон забороняє передавати прибережні захисні смуги в приватну власність, і Верховний Суд напрацьовує судову практику, щоб не залишати тут шпарин. У Козині землею, яка завдяки «туалетній схемі» опинилася в руках товариства, розпорядилася саме Козинська селищна рада. Тож коли прокуратура запитала місцеву владу, чи збирається вона захищати берег у суді. Там відповіли, що не збираються, і окремим листом пояснили, що жодних порушень інтересів громади не бачать.

Позов в інтересах громади подала прокуратура. Апеляція і Верховний Суд зобов’язали компанію повернути землю: це землі водного фонду, які взагалі не могли стати приватними. Тобто законність дій прокуратури підтвердила судова система.

Компанія, яка програла, вирішила звернулася до Конституційного Суду – і виграла. «Голка» попереджала про цю загрозу ще під час розгляду цього звернення. Абсурдність рішення найкраще пояснив суддя самого Конституційного суду Василь Лемак, написавши окрему думку. Компанія, яка остаточно програла справу у Верховному Суді, не змогла назвати жодного свого порушеного права. А Конституційний Суд вирішив, що головне в спорі не те, чи незаконно забрали в громади берег, а те, хто ж посмів подати позов, щоб захистити берег річки.

Фрагмент окремої думки судді Конституційного Суду Василя Лемака

Варто зауважити, один показовий момент. Ця справа допомагає зрозуміти, як Конституційний Суд розподіляє свій час і розставляє пріоритети.

Подання майже ста народних депутатів про множинне громадянство перебуває на розгляді з грудня 2021 року: Велика палата роками не може зібрати кворум. А скаргу компанії, яка не змогла назвати жодного свого порушеного права, сенат узяв до розгляду навесні 2024-го року і за півтора року задовольнив.

Хто відкорковуватиме шампанське 1 січня?

Лише на Київщині Українська природоохоронна група виявила майже 5 тисяч ділянок державних лісів площею майже 1 500 гектарів, які, за її даними, незаконно передано у приватну власність. Станом на грудень минулого року прокуратура подала понад 350 позовів щодо таких земель, суди задовольнили 106.

Як працює механізм повернення, добре ілюструє історія боротьби за землю на Київщині, під Українкою. Ліс, де стоїть маєток Медведчука, державі повернули. Але, як з’ясувало Суспільне, ще понад 30 гектарів лісу навколо записані на ексвіцепрем’єра Бориса Колеснікова, родину ексміністра МВС Миколи Білоконя, який має російський паспорт, родину керівника Держуправління справами часів Кучми, а ще на кіпрську офшорну компанію.

Зліва на лісовій ділянці на понад 24 гектари у Віктора Медведчука був маєток із вертолітним майданчиком, елінгом та іншими будинками фото: hromadske.ua

Повернути ці землі уже значно важче. Торік набув чинності так званий закон Ігоря Мазепи (назва на честь бізнесмена-забудовника), який обмежив такі позови десятьма роками (4292-IX). Ініціатор цього закону – народний депутат з Прикарпаття Ігор Фріс («Слуга народу»).

Європарламент у своїй резолюції наголосив, що цей закон «дозволяє легалізацію права власності на землю, незаконно вилучену з державної власності, зокрема ліси й водойми», не відповідає праву ЄС і зробить повернення такої землі державі неможливим. Євродепутати закликали Раду й уряд цей закон змінити.

Як фракції голосували за «закон Ігоря Мазепи» (проєкт №12089). Графіка «Перезарядити країну тобі під силу»

Рішення Конституційного Суду закриває ще одні двері для захисту особливо цінних земель, якщо парламент зволікатиме. І тоді історій з дерибанами цінних земель може ставати дедалі більше.

Для розуміння масштабів, на Закарпатті облрада вивела з лісового заказника «Темнатик» близько 240 гектарів букових пралісів – саме тих, які, за словами Петра Тєстова, аналітика Української природоохоронної групи, заважали гірськолижному курорту «Боржава».

Проєкт курорту, як з’ясували журналісти Bihus.Info, пов’язують з оточенням Владислава Каськіва, а співвласником компанії «Боржава центр» є чоловік сестри нардепа Сергія Льовочкіна.

Облдержадміністрація, відповідальна за охорону заказника, проти зміни його меж не заперечувала. Рішення облради зрештою оскаржила прокуратура.

Тєстов, пояснює, чому громадським організаціям тут не впоратися самим: «Ми можемо знайти порушення, обстежити ліс, зібрати матеріали. Але жодна громадська організація не має спроможності роками вести сотні справ через усі судові інстанції по всій країні. Тому ми підтримуємо ухвалення закону вчасно. А норми, які можуть використати для тиску на бізнес чи громадські організації, потрібно виправити до голосування».

Під загрозою не лише ліси чи цінні природні об’єкти. Дерибанити можуть у військовий час навіть землі оборони. Так на Житомирщині облрада віддала на 25 років мисливській організації понад 2 100 гектарів земель оборони вартістю понад 4 млрд грн. Суд повернув їх Міністерству оборони. І за позовам прокурорів вдалося повернути ці землі оборони у державну власність. Загалом цього року прокурори у сфері оборони подали 338 позовів на 13,1 млрд грн.

Але і це ще не всі ризики. На Хмельниччині Держгеокадастр записав у сільгоспземлі скіфське городище VII–V століть до нашої ери – його теж повернули державі через суд. Тобто під ударом з нового року можуть опинитися і землі археології, і культурна спадщина.

Заступниця начальника Департаменту представництва інтересів держави Офісу Генпрокурора Наталія Василенко попереджає, що навіть кілька тижнів невизначеності коштуватимуть українцям дуже дорого: «Поки триває невизначеність, втрачається час для захисту обʼєктів, необхідних для виконання державою своїх основних функцій, для забезпечення обороноздатності держави, об’єктів права власності Українського народу, майна, що становить матеріальну основу суверенітету України. Знищений культурний шар чи вирубаний ліс не повернеш жодним вироком суду у кримінальному провадженні».

У всіх цих історіях майно роздавали ті, хто мав би його берегти: Держгеокадастр, лісівники, обласні, міські та сільські ради. І це не випадковість, а дірка в системі. До 2016 року за законністю рішень місцевої влади наглядала прокуратура. Цей загальний нагляд скасували, бо він міг перетворюватися в руках правоохоронців на кийок. Натомість пообіцяли ввести префектів – державних службовців, які стежитимуть, щоб рішення органів влади на місцях не порушували закон. Префектів обіцяв ввести Петро Порошенко ще коли був президентом, а за нової влади, про те, що слід ввести префектів, говорив колишній прем’єр Денис Шмигаль. Але вони так і не з’явилися.

Громади отримали землю, гроші й повноваження понад 10 років тому, а нагляд за тими, хто отримав право роздавати найдорожче майно, так і не з’явився. За оцінкою Ради Європи, Україна – єдина європейська країна без механізмів адміністративного нагляду за законністю рішень місцевої влади. Тож коли рада роздає ліси, парки та водний фонд, піти до суду, крім прокурора, наразі нікому.

Важливо зазначити, що коли йдеться про природоохоронні землі, ситуація значно гірша, ніж з землями, наприклад, оборони.

Уже другий рік як в державі немає Міністерства довкілля: його ліквідували і передали функції Мінекономіки і Мінагро. Громадські організації були категорично проти, але Верховна Рада не зважила на заяву понад 120 природоохоронців, науковців і громадських організацій, яку ініціювала «Екологія-Право-Людина».

Чи встигне Верховна Рада прийняти закон?

Отже, фахівці, які вивчили законопроєкт, дійшли висновку, що про повернення загального нагляду прокуратурі в законодавчій ініціативі взагалі не йдеться. Втім до кількох норм все ще є питання.

Експерт Центру протидії корупції Ернест Шуберт пояснює, що варто виправити: «Представницька функція прокуратури має працювати й далі в усьому обсязі: від повернення лісів, узбережжя та заповідних земель до справ про необґрунтовані активи. Але варто звернути увагу на дві речі. Перше: не розширювати повноваження під виглядом виконання рішення Конституційного Суду. Сьогодні прокурор може витребовувати документи в органів влади й державних підприємств, а проєкт непомітно додає обов’язкові запити до приватних компаній і громадських організацій ще до позову й без судового контролю. Цю норму треба прибрати. Друге: виконати рішення Конституційного Суду. Підстави мають бути з чіткими критеріями, щоб прокурор втручався там, де є реальна шкода».

Народна депутатка Юлія Овчинникова («Слуга народу»), яка входить до екологічного комітету, зазначає, що критично необхідно до нового року ухвалити закон і зберегти механізм захисту природних територій, не допустивши водночас зловживань: «Закон має зберегти можливість судового захисту лісів, річок і заповідних територій у чітко визначених виключних випадках. Я підтримую необхідність такого врегулювання і це треба робити як найшвидше. Водночас положення, які створюють ризики необґрунтованого використання представництва, потрібно виправити до остаточного ухвалення».

Комітет з питань правоохоронної діяльності вже рекомендував ухвалити проєкт за основу і в цілому, тобто одним голосуванням. САП та Мін’юст проєкт підтримують, а Вищий антикорупційний суд зазначив, що зауважень не має. Уповноважений Верховної Ради з прав людини підтримує законодавчу ініціативу за умови врахування його зауважень.

Парламент має зберегти дієвий механізм судового захисту державного та громадського майна і водночас чітко окреслити, коли прокуратура може звертатися до суду. Найбільший ризик зараз – не вади законопроєкту, а те, що Рада не встигне. Тоді з 1 січня ліси, береги, землі оборони й культурна спадщина залишаться без захисту, а виграють ті, хто вже отримав їх від «своїх» місцевих рад.