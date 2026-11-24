У листопаді міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що підтримує обмеження доступу дітей до соцмереж. При цьому очільник Міносвіти не назвав ймовірної вікової межі і переліку потенційних «забаненинх» платформ.

Законопроєкт про обмеження соцмереж депутати теж ще не внесли до Ради, але його вже напрацьовує робоча група.

У світі такі обмеження вже діють: закони про вікові обмеження вступили в дію в Австралії, Індонезії, Малайзії та Туреччині. Єврокомісія у вересні представила закононопроєкт EU Kids Act. Він передбачає вікові обмеження для реєстрації в соцмережах, а також нові вимоги до платформ: захист від небезпечного контенту, обмеження функцій, що заохочують тривале користування, і посилення батьківського контролю.

Міністр Бутенко пояснив свою позицію міркуваннями безпеки. За його словами, російські спецслужби вербують дітей через телеграм, зокрема щоб неповнолітні стежили за українськими військовими. Урядовець наголосив: йдеться не про окремі платформи, а про соцмережі загалом. Європейську дискусію Бутенко описав так: обмежити мережі до певного віку, а для підлітків поставити бар’єри і фільтрувати контент. Водночас Бутенко визнає, що соцмережі одним рішенням не вимкнуться.

«Главком» розбирався, що готується у Верховній Раді, що пропонує Євросоюз, як працюють заборони в інших країнах і як такі рішення оцінюють психологи.

Що готує Верховна Рада

Ще у липні нардепка від «Слуги народу» Юлія Гришина, членкиня комітету з питань освіти, науки та інновацій, анонсувала законопроєкт про обмеження доступу дітей до соцмереж, зокрема TikTok та Instagram.

2 вересня Гришина розповіла, що при профільному комітеті створюється робоча групу, яка обговорить нюанси регулювання з експертами ще до реєстрації законопроєкту. Тотальної заборони соцмереж для підлітків, за її словами, не буде. Замість неї депутати пропонують «комплекс обмежувальних заходів». Серед ідей: блокувати соцмережі вночі, фільтрувати небезпечний контент, заборонити таргетовану рекламу для дітей, навчати батьків і підлітків медіаграмотності та обмежити гаджети на уроках.

19 листопада Гришина повідомила, що над змінами працюють 49 фахівців. Це депутати, представники Офісу президента, міністерств і правоохоронних органів, науковці, громадські організації та міжнародні IT-компанії, зокрема Microsoft, Cisco і Google. Нардепка підтвердила, що повної заборони соцмереж для дітей до 16 років ініціатива не передбачає. Депутати вивчають міжнародний досвід і шукають рішення, які працюватимуть в Україні. Окремо в документі хочуть визначити відповідальність цифрових платформ. До обговорення Гришина обіцяє залучити й дітей.

Вікову межу, спосіб перевірки віку і розмір штрафів для платформ депутатка не повідомила. Термін, коли законопроєкт потрапить до Ради, також невідомий. Тобто тексту документа ще немає: відомі тільки напрямки роботи.

Але вже є суміжний законопроєкт №15105, який у березні зареєстрував нардеп від «Слуги народу» Георгій Мазурашу. Він пропонує запровадити заборону учням користуватися телефонами, планшетами й смарт-годинниками на уроках, крім освітніх і медичних потреб. Про соцмережі там мова не йде. Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій 1 липня рекомендував повернути законопроєкт на доопрацювання і звернувся до Міносвіти із пропозицією напрацювати власні підходи. Заступник голови комітету Сергій Колебошин пояснив: проблема в педагогіці, а заборона не змусить дітей відмовитися від телефонів.

Європейський Союз пропонує поступовий доступ до соцмереж

17 вересня 2026 року Європейська комісія представила пропозицію EU Kids Act – законодавчу ініціативу щодо захисту дітей у цифровому просторі. Вона має встановити спільні правила для країн Євросоюзу та зробити платформи відповідальнішими за безпеку неповнолітніх.

Документ передбачає поступове надання доступу до соціальних мереж залежно від віку дитини.

До 13 років – дітям не дозволятимуть створювати акаунти в соціальних мережах.

Від 13 до 15 років – підлітки зможуть користуватися обмеженими акаунтами, які створюватимуть і контролюватимуть батьки. Передбачено ліміт часу до однієї години на день та обмежене коло контактів.

З 15 років – підлітки зможуть самостійно створювати акаунти.

Водночас вікові обмеження – лише частина пропозиції. Єврокомісія хоче зобов'язати платформи прибрати або обмежити функції, які заохочують дітей проводити більше часу в інтернеті. Серед них – нескінченна стрічка, нав'язливі сповіщення вночі та механізми, що стимулюють постійно повертатися до застосунку.

Також автори ініціативи пропонують обмежити небажані контакти дітей із незнайомцями, зробити профілі неповнолітніх приватними за замовчуванням і посилити захист від небезпечного контенту. Окремі вимоги стосуватимуться онлайн-ігор, відеоплатформ та чатботів зі штучним інтелектом.

Ще одна важлива зміна – перевірка віку. Її мають забезпечити самі платформи та магазини застосунків, водночас не порушуючи приватність користувачів.

Єврокомісія також пропонує змінити підхід до відповідальності: цифрові компанії повинні доводити, що їхні сервіси безпечні для дітей, а не чекати, поки держава виявить порушення.

EU Kids Act поки не є чинним законом. Це законопроєкт, який мають розглянути Європейський парламент і Рада ЄС.

Де обмеження вже діють

Австралія першою у світі заборонила соцмережі дітям до 16 років. Закон діє з 10 грудня 2025 року. Під нього потрапили Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Threads, Twitch і Kick. Штрафують компанії, а не дітей чи батьків: до 49,5 млн австралійських доларів, якщо платформа не вжила розумних заходів, щоб не пустити дітей до акаунтів.

Платформи обмежили доступ до близько 4,7 млн акаунтів уже за місяць. Через три місяці регулятор оцінив результат, і він вийшов скромнішим. За даними оцінювання eSafety, частка дітей 10–15 років з акаунтом на платформах, на які поширюється заборона, впала з 52,4% до 42,1%. Сервіси з обмеженнями відвідували 81,5% дітей проти 85,9% до закону: заходити можна й без акаунта, наприклад дивитися відео на YouTube. Частина дітей перейшла на сервіси поза списком: Pinterest виріс із 16,6% до 21,8%.

Через невтішні результати уряд Австралії представив 28 червня 2026 року законопроєкт, який удвічі збільшить максимальний штраф для платформ – до 99 млн австралійських доларів.

Індонезія з 28 березня 2026 року забороняє дітям до 16 років акаунти на платформах, які влада вважає ризикованими: YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Roblox і Bigo Live. За даними міністерства, до серпня платформи деактивували близько 5 млн акаунтів. Правило стосується приблизно 70 млн дітей і підлітків. Не всі платформи одразу виконали вимогу, а критики вказують на ризики для приватності: перевірка віку потребує чутливих даних. Видимого результату, що діти справді відмовилися від мереж, поки немає.

Малайзія заборонила акаунти до 16 років з 1 червня 2026 року. Платформи мають перевіряти вік за державним посвідченням особи.

Туреччина також запровадила заборону на користування соціальними мережами для дітей до 15 років. Відповідний закон парламент ухвалив у квітні 2026 року, а 1 листопада набули чинності положення щодо обмеження доступу неповнолітніх до платформ. Компанії зобов'язані перевіряти вік користувачів, блокувати реєстрацію дітей до 15 років і запровадити окремі налаштування для підлітків старшого віку.

Бразилія пішла іншим шляхом. З 17 березня 2026 року акаунт дитини до 16 років має бути прив'язаний до акаунта одного з батьків, а платформи перевіряють вік. Повної заборони там немає.

Хто наступний

Парламент Франції 21 липня 2026 року ухвалив закон про заборону соцмереж для дітей до 15 років. Вона мала діяти з 1 вересня. 14 серпня Конституційна рада скасувала статтю 1 – головну норму, яка забороняла доступ до соцмереж. Суд визнав її непропорційним втручанням у свободу вираження поглядів і приватність. Заборона телефонів у школах залишилася. Президент Емманюель Макрон попросив підготувати новий текст.

У Канаді 10 червня уряд вніс до парламенту законопроєкт C-34 про безпечні соцмережі (Safe Social Media Act). Діти до 16 років не матимуть акаунтів у соцмережах, якщо платформа не доведе, що має достатні запобіжники. Вимоги безпеки поширюються й на ШІ-чатботи, а вікове обмеження – лише на соцмережі. 29 жовтня Палата громад провела друге читання, тобто схвалила законопроєкт у принципі, і передала його до профільного комітету. Комітет розгляне текст і може його змінити. Після цього палату чекають голосування за третє читання, а потім розгляд у Сенаті. Закон ще не ухвалили.

Велика Британія 15 червня цього року оголосила, що теж забороняє соцмережам надавати послуги дітям до 16 років. Окремий закон для цього не ухвалюють: у квітні парламент уже дозволив уряду самому встановлювати такі обмеження. Уряд складе правила заборони й до кінця року винесе їх на голосування парламенту. Обмеження мають запрацювати на початку 2027 року.

Для підлітків віком 16–17 років соцмережі за замовчуванням вмикатимуть додаткові обмеження: нічний режим із опівночі до 6:00, вимкнені сповіщення в цей час, а також вимкнені автопрогравання відео та персоналізовані стрічки.

Нова Зеландія внесла до парламенту законопроєкт 24 серпня 2026 року. Він встановлює мінімальний вік для користування соцмережами – 16 років. Платформи мають щороку оцінювати ризики для всіх дітей до 18 років і передавати оцінку регулятору. За порушення загрожують штрафи до 10% світового доходу. Станом на середину листопада законопроєкт не пройшов навіть першого читання.

Греція заборонила дітям до 15 років користуватися соцмережами. Закон, який 23 жовтня ухвалив парламент, має запрацювати з січня 2027 року. Платформи повинні перевіряти вік. Для цього уряд пропонує державний застосунок Kids Wallet. Інші європейські країни, а саме Данія, Іспанія та Норвегія теж готують обмеження.

Що кажуть психологи

Психологиня Ольга Голубицька у коментарі «Главкому» розповіла, як соціальні мережі впливають на розвиток дітей і підлітків. Вона пояснює, що молодші школярі гірше критично мислять, аналізують і контролюють емоції, тому мережі сильніше б'ють по увазі, пізнавальних здібностях і навчанню. За спостереженнями психологині, 10-річні дівчатка вже сидять на дієтах і купують креми від зморшок, бо вірять, що блогери показують правду, а не заробляють рекламою.

Ольга Голубицька вважає, що обмеження доступу до соцмереж мають супроводжуватися альтернативами для дітей фото: Ольга Голубицька / Facebook

У підлітків інша небезпека. За її словами, вони емоційно нестабільні через гормональні зміни, а їхній світ поділений на чорне і біле. Якщо до цього додається тригерний контент, наслідки можуть бути важкими: від заподіяння собі шкоди до суїцидальних думок.

«Дитячий мозок не створений для такого навантаження, яке дають гаджети і соцмережі зі своїми алгоритмами», – каже психологиня.

Голубицька посилається на кілька досліджень. За її словами, у довготривалому дослідженні 6,5 тис. американських підлітків ті, хто проводить у соцмережах понад три години на день, удвічі частіше мали депресію і тривожні розлади. Синє світло екранів, каже вона, знижує вироблення мелатоніну, а емоційний контент перезбуджує нервову систему. Частка підлітків із проблемним використанням соцмереж за даними ВООЗ зросла з 7% у 2018 році до 11% у 2022-му.

Нескінченна стрічка і короткі відео, пояснює Голубицька, надмірно стимулюють систему винагороди мозку. Діти не можуть зупинитися, гірше концентруються, а живе спілкування замінюють «блиманням». Ідеальні фото з фільтрами провокують у дівчаток невдоволення тілом і розлади харчової поведінки, а ще поширені кібербулінг і ранній доступ до порнографії.

На запитання, чи зменшить законодавче обмеження ризики, психологиня відповідає: «Може, але однозначної відповіді немає». Діти шукатимуть способи обійти заборону. Проте батьки, яким раніше було байдуже, вже не зможуть казати «нічого не станеться»: закон змусить їх регулювати доступ. Голубицька наводить у приклад Австралію: там заборону поєднали зі створенням місць, де підлітки можуть гратися й спілкуватися. «Не просто щось забрати, а дати щось у відповідь. І тоді воно дійсно спрацює», – пояснює Голубицька.

Заборону психологиня порівнює з обмеженнями на алкоголь і тютюн для дітей. Така норма не охопить усіх, але показує: туди заходити не можна. Батьки тоді можуть запропонувати гуртки, групи й живе спілкування замість мережі.

Чому заборони соцмереж недостатньо

Психологиня Світлана Чуніхіна розповіла «Главкому», що соцмережі для підлітків – не лише загроза. Вони спілкуються, шукають нові контакти, виражають себе, отримують зворотний зв'язок і засвоюють норми поведінки.

Світлана Чуніхіна наголошує на необхідності боротьби з кібербулінгом і небезпечним контентом, а не лише вікових обмежень фото: pravda.com.ua

«Дослідження свідчать про те, що соціальні медіа потужно вкладаються у формування ідентичності, самосвідомості дитини. Зокрема, американські вчені з’ясували, що, маючи змогу експериментувати з різними «масками» й аватарами в мережевому середовищі, юнаки і юнки шукають відповіді на запитання: «Хто я?» – зазначає фахівчиня.

Проте ризиків, визнає Чуніхіна, таки більше, ніж переваг. Експертка називає три головні проблеми: надмірний екранний час (від чотирьох годин на добу), кібербулінг і небезпечний контент. Діти, які дуже залежать від соціального схвалення, проводять у мережі більше часу, і цикл лайків підсилює сам себе. Кіберцькувальники можуть лишатися анонімними, а соцмережі роблять булінг масштабнішим. Сексуалізований чи жорстокий контент для незрілої психіки особливо небезпечний.

Про пропозицію ЄС підняти вік самостійного користування соцмережами з 13 до 15 років психологиня говорить, що темпи дозрівання у підлітків дуже різні, а 15-річні так само чутливі до схвалення, булінгу й неприйнятного контенту.

«Відчутного психологічного сенсу у підвищенні вікової межі у користуванні соцмережами з 13 до 15 років немає», – зазначає Чуніхіна.

Натомість, каже вона, потрібні політики проти кібербулінгу й деструктивного контенту та правила медіаспоживання, зокрема контроль екранного часу. Підвищити вік можна, але такий крок не розв'язує проблему. Без інших заходів обмеження дадуть протилежний ефект. «Спробуйте дитині заборонити щось, і вона неодмінно подвоїть свої зусилля, щоб отримати заборонене», – додає психологиня.

Кароліна Терещенко, «Главком»