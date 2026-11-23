23 листопада 2026 року Вищий антикорупційний оголосив вирок народному депутату Сергію Лабазюку. Суд визнав його винним у спробі підкупу віцепрем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення Мустафи Найєма та засудив його до 7 років ув’язнення.

Одночасно суд засудив директора підконтрольного Лабазюку АТ «Ю АР ДІ Українські дороги» Дениса Назімова – до 6 років ув’язнення.

Також суд застосував спецконфіскацію до $149 тис, знайдених у шкатулці.

Сергій Лабазюк – народний депутат-мажоритарник, член депутатської групи «За майбутнє», член комітету з питань аграрної та земельної політики. Також він був серед тих депутатів, які у липні 2025 року голосували за законопроєкт №12414, що фактично знищував незалежність НАБУ та САП.

Сергій Лабазюк у Верховній Раді фото: suspilne.media

АТ «Ю АР ДІ Українські дороги» (URD) – це компанія, яка спеціалізується на будівництві автомобільних доріг, мостів та шляхопроводів, а також об'єктів промислового й аграрного призначення.

За версією слідства, Лабазюк і Назімов намагалися підкупити керівництво Міністерства відновлення, щоб отримати державні підряди на відбудову інфраструктури на 1 млрд грн. Провадження розпочалося в серпні 2023 року, коли внесли відомості в ЄРДР. А вже 23 листопада їм обом повідомили про підозру.

Повний текст вироку ще не оприлюднений, тож у цьому матеріалі ми розповімо про обставини справи, озвучені в суді, суть обвинувачення та аргументи сторін процесу.

У чому звинувачували Лабазюка та Назімова?

Як встановило слідство, у серпні 2023 року народний депутат Сергій Лабазюк, який водночас є фактичним власником АТ «Ю АР ДІ», звернувся до Олександра Кубракова. Той тоді обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра з відновлення України. Лабазюк просив надати його компанії підряди на відбудову інфраструктурних об’єктів на 1 млрд грн. Натомість обіцяв «винагороду» – 3-5% від вартості кожного підряду. До подальших домовленостей нардеп залучив директора компанії Дениса Назімова.

Коли компанія отримала 50 млн грн за підряд на відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів, Лабазюк через свого водія передав тодішньому голові Державного агентства відновлення Мустафі Найєму обіцяний відсоток – $150 тис. Гроші лежали в китайській шкатулці, а передача відбулася на паркінгу одного зі столичних супермаркетів.

Олександр Кубраков та Мустафа Найєм фото: mininfra.gov.ua

Лабазюку та Назімову інкримінували ч. 4 ст. 369 КК України, а саме висловленні пропозиції надати хабарі топпосадовцям Олександру Кубракову і Мустафі Найєму. У травні 2024 року до ВАКС надійшов обвинувальний акт. 27 червня 2026 року ВАКС ухвалив завершити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті.

Позиція обвинувачених

Під час судових дебатів Сергій Лабазюк неодноразово наголошував, що ніколи не давав і не брав хабарів. На передачу коштів, за його словами, він наважився лише після 10 місяців провокацій, підбурювання та тиску з боку Кубракова і Найєма.

Судове засідання у справі Сергія Лабазюка фото: Transparency International Ukraine

Лабазюк переконаний, що його компанію «Ю АР ДІ» витіснили з ринку Кубраков та Найєм, коли на початку повномасштабної війни скасували прозорі тендери та надавали роботу начебто «своїм» компаніям. Статусом він, за його словами, скористався лише для того, щоб потрапити на прийом до посадовців і захистити підприємство та колектив. Лабазюк запевняв, що Кубраков та Найєм поставили йому ультиматум: або діяти за їхніми правилами, або компанію знищать. Гроші він нібито передав на пряму вимогу Найєма як «оплату за борг», орієнтуючись на сформований розмір «відкату» в 3–5%. Лабазюк переконаний: якби Найєм і Кубраков не діяли як таємні агенти НАБУ, вони б або відмовили йому одразу, або допомогли б законно й без жодних хабарів.

Денис Назімов у дебатах заявив, що не мав наміру давати хабар Мустафі Найєму. На зустріч він нібито прийшов лише для того, щоб узгодити роботу та продемонструвати реальні будівельні можливості підприємства. Він наголосив, що Олександра Кубракова взагалі не бачив, а Сергій Лабазюк не давав йому ні грошей, ні вказівок щодо їх передачі.

За словами Назімова, він намагався говорити про підприємство, але Найєм постійно переводив розмову на деталі та повторював, що «Саша з Сергієм уже про все домовилися». Що йдеться про гроші, Назімов, за його словами, зрозумів лише тоді, коли розмова перейшла до обговорення конкретних цифр. Свої подальші дії він пояснив безвихіддю: або приймати нав’язані правила, або підприємство залишиться без роботи. Також Назімов додав, що Лабазюк наполягав на максимальному зменшенні суми хабаря, бо в компанії бракувало коштів.

Головним аргументом захисту в дебатах була нібито наявність провокації. Адвокати переконували, що Найєм і Кубраков, користуючись своїми посадами, впливом та дружніми стосунки з Лабазюком, вимагали гроші в нардепа та Назімова.

Захист наполягав, що немає жодного належного доказу того, що ініціатива дати хабар виходила з боку Лабазюка чи Назімова. За словами адвокатів, Лабазюк лише висловлював Кубракову дружню вдячність і звертався до нього з правовим питанням про відновлення відкритих тендерів. Захист також наголошував на начебто давніх дружніх стосунках між ними: мовляв, нардеп був переконаний, що вони говоритимуть лише як друзі. Назімов же, за версією адвокатів, виконував суто технічну роль – підтримував зв’язок щодо вже домовлених безоплатних робіт. Тож він просто не міг пропонувати хабар на першій зустрічі з Найємом, якого тоді навіть не знав.

Захист окремо наголошував на відсутності складу злочину за ст. 369 КК України. Адвокати стверджували, що Найєм і Кубраков не мали спеціальних службових повноважень розподіляти тендерні кошти, тому кваліфікація помилкова. А навіть якщо гроші і справді передавали і й переговори були, то виключно за умов тиску і на вимогу посадовців – у такому разі дії Лабазюка, на переконання адвокатів, більше схожі на зловживання впливом.

Зрештою захисники просили повністю виправдати Лабазюка та Назімова через недоведеність вини.

Позиція сторони обвинувачення в дебатах

Сторона обвинувачення відкинула аргументи адвокатів про тиск на Сергія Лабазюка чи провокацію. Прокурорка наполягала, що ініціатором кожного контакту був саме нардеп. Це стосується і зустрічей з Олександром Кубраковим 8 та 31 серпня у ресторані «Сутра» та в парку імені Івана Багряного. Саме Лабазюк, за її словами, попросив «дати контакт для переговорів», пояснюючи, що його бізнес фактично витіснили з ринку та позбавили підрядів.

За версією обвинувачення, саме Лабазюк стояв за задумом «одинички» – реалізації масштабних інфраструктурних підрядів на 1 млрд грн. 9 серпня він скерував до Найєма директора «Ю АР ДІ» Дениса Назімова, а той одразу почав схиляти голову агентства до неправомірної «взаємодії» і написав на клаптику паперу конкретний відсоток відкату – від 3% до 5% від суми фінансування.

Передачу грошей у китайській скриньці, за версією слідства, організували з особливою конспірацією. Гроші привіз особистий водій нардепа Богдан Шудра. А для мінімізації ризиків він пересів у салон автомобіля Найєма замість передавати пакунок зі свого авто. Коли згодом Найєм подякував за шкатулку, Лабазюк відповів завуальованою реплікою: «Китай робить чай хороший». Для обвинувачення це є підтвердженням того, що нардеп діяв з прямим умислом дати хабар.

26 жовтня 2026 року Солом’янський райсуд Києва визнав Богдана Шудру винним у відмові свідчити у цій справі – під час допиту у ВАКС Шудра після присяги та попередження про кримінальну відповідальність відмовився відповідати на запитання прокурора. За це суд призначив йому штраф у розмірі 3400 грн. Наразі прокурор вирішує, чи оскаржувати вирок.

Шкатулка з грішми фото: nabu.gov.ua

Прокурорка також відкинула спроби захисту перекваліфікувати дії обвинувачених на зловживання впливом. За її словами, протоколи НСРД, показання Найєма та Кубракова й інші докази підтверджують правильність кваліфікації.

Що далі?

ВАКС визнав Сергія Лабазюка та директора «Ю АР ДІ» Дениса Назімова винними у спробі підкупу тодішніх віцепрем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голови Державного агентства відновлення Мустафи Найєма. До АТ «Ю АР ДІ» суд застосував штраф у розмірі 10 млн грн. Обом засудженим залишили чинні запобіжні заходи у вигляді застави з покладенням обов’язків: Лабазюку – 40 млн грн, Назімову – 12 млн грн. Також застосовано спецконфіскацію до хабаря, що був у китайській шкатулці – 1499 штук купюр по $100 кожна.

Суд призначив покарання, м’якші за ті, яких просила прокурорка. Вона вимагала вісім років і шість місяців позбавлення волі для Лабазюка та вісім років для Назімова, а також конфіскацію майна й позбавлення права обіймати посади в органах державної влади. Для компанії прокурорка просила штраф у 70 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і конфіскацію частки в її статутному капіталі.

Вирок набере законної сили після спливу 30-денного строку на апеляційне оскарження. Якщо сторона захисту чи обвинувачення подасть апеляційну скаргу, вирок набуде законної сили лише після рішення Апеляційної палати ВАКС. Тоді ж припиняться й повноваження Лабазюка як народного депутата.

Оксана Копійчук,

юридична радниця Transparency International Ukraine